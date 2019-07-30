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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.07.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Alman Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa Bankacılık Birliği kararı

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Alman Anayasa Mahkemesi'nden Avrupa Bankacılık Birliği kararı

Federal Mahkeme, Avrupa Merkez Bankası denetim yetkisinde bir Avrupa Bankacılık Birliğinin Alman Anayasası'na ve Avrupa Birliği yasalarına uygun olduğuna hükmetti.

Almanya'da akademisyenlerin başvurusunu karara bağlayan Federal Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası (ECB) denetim yetkisinde bir Avrupa Bankacılık Birliği’nin Alman Anayasası'na ve Avrupa Birliği'nin yasalarına uygun olduğuna hükmetti.

Federal mahkemenin verdiği kararda, ECB’nin Tek Denetim Mekanizması ve Tek Karar Mekanizması’nın (Avrupa Bankacılık Birliği) Alman yasalarına uygun olduğu belirtilerek, bunların Avrupa Birliği’nin yetkilerinin içinde olduğu ifade edildi.

Hukuk profesörü Markus Kerber’ın da aralarında bulunduğu bir grup akademisyen, Alman Anayasası’nın, hükümetin Alman vergi mükelleflerinin paralarını Avro Bölgesi’nin başarısız bankalarını kurtarmak için ECB fonuna aktarmasına izin vermediğini savunarak Federal Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Alman hükümetinin, söz konusu kurtarma fonların nasıl harcandığı hakkında çok az söz sahibi olduğunu dile getiren davacı akademisyenler, aynı zamanda Alman hükümetinin yabancı bankalara kefil olmasına sebep olduğunu da ifade ediyorlardı.

Avrupa Birliği’nde bankacılık birliği oluşturulmasının gereği, 2008 finansal krizi sonrası ortaya çıkmış, yaşanan sorunlar geleceğe yönelik tedbirleri alınmasına neden olmuştu. 2013’de Avro Bölgesi’ndeki ülkeler finansal sistem için önemli bankaların kontrolünün Avrupa Merkez Bankası'na bırakılmasını kabul etmişti. ECB de kontrolleri Tek Denetim Mekanizması ve Tek Karar Mekanizması üzerinden yürütüyordu.

Tek Denetim Mekanizması kıtanın bankacılık sektöründe denetim için kurulan bir sitem ve Tek Karar Mekanizması ile birlikte AB Bankacılık Birliğinin iki temel taşından birini oluşturuyor. Bankacılık birliğinin amacı bankalarının denetimi, kurtarılması ve çözümlenmesi için ortak kurallar ve idari standartları devamlı olarak uygulamak.
Söz konusu mekanizmalara Avro Bölgesi’ndeki ülkeler doğrudan katılırken, bölgede olmayan diğer ülkeler katılımda zorunlu değil fakat ECB ile yakın çalışıyorlar.
Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'nın mekanizmalara katılımı, bunların çalışması için hayati öneme sahip bulunuyor. ECB’nin denetimleri Avro Bölgesi’ndeki bankacılık varlıklarının yüzde 82'sine sahip olan 114 kuruluşu kapsıyor.
Öte yandan, Alman Federal Anayasa Mahkemesi'nin bugün veya yarın ECB'nin 2015-2018 döneminde 2,6 trilyon avroluk tartışmalı tahvil alımlarının Alman Anayasası’na uygun olup olmadığına bakması da bekleniyor. 

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