Alkollü içkiye yüzde 15.5 ÖTV zammı
HAZİRAN ayı enflasyonun açıklanması ve 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasıyla beraber içkiye yapılacak zam oranı belli oldu.
İçkiden alınan Özel Tüketim Vergisi’ne (ÖTV) her 6 ayda üretici enflasyonu kadar zam yapılması gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 6 aylık üretici enflasyonu (Yİ-ÜFE) yüzde 15.5. İçki çeşitlerine yapılan ÖTV artışı da yüzde 15.5 oldu. Bu düzenlemeden sonra rakıya 10 lira zam yapılması bekleniyor.
70’LİK RAKI 112.7 TL
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yüzde 15.5 6 aylık üretici enflasyonu sonrasında güncellediği listeye göre biradan alınan ÖTV 1.3498 liradan 1.5592 liraya, şarabın ÖTV’si 6.6363 liradan 7.6662 liraya, şampanyanın ÖTV’si 44.8351 liradan 51.7935 liraya, cin ve votkanın ÖTV’si de 184.3982 liradan 213.0168 liraya yükseldi. Rakının vergisi 30 Nisan’da Avrupa Birliği uyum ayarlaması nedeniyle 184.3982 liraya yükseltilmişti. Şimdi de enflasyon farkı nedeniyle 213.0168 liraya çıktı ve bu yılın üçüncü zammı oldu. İçkilerde vergileme sistemi alkol oranına göre hesaplanıyor. Buna göre 70’lik rakının ÖTV’si nisandaki 58.08 liradan şimdi 67.1 liraya yükseldi. Fabrika çıkış fiyatı ve KDV dikkate alındığında 70’lik rakının fiyatı 102.1 liradan 112.7 liraya çıkacak. Buna göre rakının 10 lira zamlanması bekleniyor.
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