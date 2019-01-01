Alkollü içeceklerin ÖTV tutarları belirlendi
Alkollü içeceklerden alınacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları belirlendi.
BAZI Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarları ile Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, yabancı tütün ile yurt içinde harmanlanmış ve imal edilmiş (blended) sigaraların bünyesine giren yabancı tütünün ithali sırasında CİF bedeli üzerinden fon alınmayacak.
Alkollü içeceklerin de 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlendi:
Mal ismi Vergi oranı (yüzde) Asgari maktu vergi tutarı (lira)
Malttan üretilen biralar 63 1,7694
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil) üzüm şırası 0 8,6996
Köpüklü şaraplar 0 58,7753
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya kokulu maddelerle aromalandırılmış 0 88,7064
Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlar 0 70,4431
Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlar 0 241,7315
Fermente edilmiş diğer içecekler, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente edilmiş içeceklerle alkolsüz içeceklerin karışımları 0 8,6996
Alkol derecesi ne olursa olsun denatüre edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen diğer alkollü içkiler 0 241,7315
Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 80'den az olan denatüre edilmemiş etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer alkollü içecekler 0 241,7315
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması yolu ile elde edilen alkollü içkiler 0 241,7315
Cin ve Geneva 0 241,7315
Votka 0 241,7315
Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar) 0 241,7315
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 45,4'ten fazla olanlar) 0 241,7315
Likörler 0 241,7315
Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar) 0 241,7315
Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen
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