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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.05.2019 - 10:35, Son Güncelleme:

Aliyev: Azerbaycan yabancı şirketlerin ilgi odağında olacak

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Aliyev: Azerbaycan yabancı şirketlerin ilgi odağında olacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru'nun 3 bölümü tamamlandı, dördüncü bölümün inşası başarıyla devam ediyor" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü Expo Center'de düzenlenen 26. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın 26 yıldır dünyanın petrol ve doğal gaz şirketlerinin ilgisini çektiğini söyleyerek, Azerbaycan petrol ve doğal gazının bundan sonra da yabancı şirketlerin ilgi odağında olacağını söyledi. 

Fuarın ilk yapıldığı 1994 yılında Azerbaycan'ın ekonomik olarak iyi durumda olmadığını, istikrarın yeni sağlanmaya başladığını hatırlatan Aliyev, o dönemde Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle yabancı yatırımcıların Azerbaycan'a inanmaya başladığını ifade etti. 

Aliyev, 1994'te Asrın Anlaşması diye bilinen Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesini öngören anlaşmanın Azerbaycan'ın kalkınmasına büyük katkı sağladığını vurgulayarak, bu anlaşmanın 2 yıl önce 2050'ye kadar uzatıldığını bildirdi. 

Şahdeniz doğal gaz yatağının işletilmesine yönelik anlaşmanın da ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu dile getiren Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Azerbaycan doğal gaz ve petrolü bundan sonra da uzun yıllar Azerbaycan halkına hizmet edecektir. Şahdeniz ile Azeri-Çırak-Güneşli yatakları petrol ve doğal gaz sektörümüzün esasını oluşturuyor. Güney Gaz Koridor'unun gerçekleşmesi tarihi olaydı. Bu mega proje hem bizim hem de diğer ortak şirketler için büyük önem taşıyor. 2012'de Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan TANAP, Güney Gaz Koridoru'nun önemli bir parçasıdır. Güney Gaz Koridoru'nun 3 bölümü tamamlandı, dördüncü bölümün inşası başarıyla devam ediyor. TANAP faaliyete başladıktan sonra Azerbaycan daha fazla doğal gazını yurt dışına satmaya başladı. 

Enerji güvenliği ulusal güvenlik demektir. Bizim projelerimiz hem bizim hem de diğer ortaklarımızın enerji güvenliğini temin ediyor. Bu mega projeler uluslararası iş birliği sayesinde gerçekleştirildi. Şimdi ise petrol ve doğalgaza bağımlılığı azaltmak ve petrol dışı sektörleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Ekonominin çeşitlendirilmesi için çalışıyoruz. Fakat petrol ve doğal gaz ülke ekonomisinde önemli yer tutmaya devam edecektir.” şeklinde konuştu. 

TRUMP'TAN AZERBAYCAN'A DESTEK

Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın fuar münasebetiyle gönderdiği mesaj okundu. 

Mesajında Azerbaycan'ın global ekonomiye ve enerji güvenliğinin sağlanmasına büyük katkılar sunduğunu ifade eden Trump, ABD olarak bu konularda Azerbaycan'ı desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev daha sonra fuarı ziyaret etti. Türkiye Petrolleri (TP) standını da ziyaret eden Aliyev, TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'dan bilgi aldı. 

Fuarda, dünyanın 30'dan fazla ülkesinden enerji sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 300 şirket yer alıyor. TP'nin yanı sıra BOTAŞ'ın da katıldığı fuar 1 Haziran'a kadar sürecek. 

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