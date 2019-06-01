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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Alışverişte bayram havası

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Alışverişte bayram havası

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, ramazanın son 3 gününde cirolarda ortalama yüzde 20-25 artış olacağını öngördüklerini belirterek, “Bayram tatili boyunca özellikle market ve restoran cirolarındaki artışla birlikte sadece BMD üyesi markalar için bayram alışverişinin 600-700 milyon liralık bir ek katkı yaratacağını söyleyebilirim” açıklamasını yaptı.

Öncel, perakende sektöründe ramazanın ilk yarısının gıda dışında genel olarak durağan geçtiğini, bu yıl da benzer bir tabloyla karşı karşıya kalındığını ifade etti. Ramazan’ın ikinci yarısından itibaren havaların da ısınmasıyla alışverişte bir canlanma başladığına işaret eden Öncel, bayram ve tatil alışverişi etkisiyle bu canlanmanın daha da ivme kazandığını bildirdi.

ÖZEL KAMPANYALAR

Öncel, markaların bayram ve tatil alışverişi için hazırlıklarını tamamladığını aktararak, “Hemen her kategoride bayrama ve sezona özel fırsatlar müşterilerimizi bekliyor. Bayram ve tatil alışverişinin asıl etkisini 1 Haziran'dan itibaren göreceğimizi tahmin ediyoruz” değerlendirmelerini yaptı. Bayram alışverişinin yaratacağı ekonomiyle ilgili veriye dayalı bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu vurgulayan Öncel, şunları kaydetti: “Tahminlerimize göre bayramdan önceki üç günde sadece BMD markaları için 450-500 milyon liralık bir ciro artışı olacak. Bayram tatili boyunca özellikle market ve restoran cirolarındaki artışla birlikte sadece BMD üyesi markalar için bayram alışverişinin 600-700 milyon liralık bir ek katkı yaratacağını söyleyebilirim. Ramazan bayramı alışverişlerinde özellikle market, giyim ve restoran kategorilerinde talep artışı gözlemliyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan bayramı alışverişi ile tatil alışverişi aynı döneme denk düştü. Markalarımızın hazırladıkları özel kampanyalar ile bayramlıkların yanı sıra yazlık ve plaj kıyafetlerine çok ciddi bir talep artışı olacağını öngörüyoruz.”

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