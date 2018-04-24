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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
24.04.2018 - 13:32, Son Güncelleme:

Alışveriş kredisi ile en çok cep telefonu aldık

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Alışveriş kredisi ile en çok cep telefonu aldık

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin (ETİD) e-ticarette ödeme yöntemleriyle ilgili yaptığı araştırmaya göre, kredi kartı ve banka kartı ile ödemeler başı çekerken, alışveriş kredisi ile en çok cep telefonu satın alınıyor.

ETİD'den yapılan açıklamaya göre, dernek, e-ticarette ödeme yöntemleriyle ilgili bir araştırma yaptı. Araştırma verileri, internetten alışverişlerde en çok hangi ödeme yönteminin kullanıldığını ve hangi ürünlerin satın alındığını ortaya koydu. 

Verilere göre, Ocak 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında verilen siparişlerin yüzde 82’sinde kredi kartı ve banka kartı kullanıldı. Müşterilerin sadece yüzde 1’lik kısmı 2 veya daha fazla ödeme tipini tercih etti. Kartla ödemeyi sırasıyla yüzde 10 ile kapıda ödeme, yüzde 7 ile havale, yüzde 1 ile alışveriş kredisi ödeme yöntemleri takip etti. 

Alışveriş kredisi, son yıllarda bankalar ile e-ticaret sitelerinin anlaşmaları doğrultusunda kullanılıyor. Tüketiciler, anlaşmalı bankalardan anında kredi alarak istedikleri ürünü alabiliyor. Alışveriş kredisinin ihtiyaç kredisi gibi kredilerden farkı ise genellikle satın alınacak ürün tutarında bir tutar belirlenmesi ve ödeme aşamasında dakikalar içerisinde onay alınması olarak biliniyor.

EN ÇOK SATIN ALINAN ÜRÜNLER

İnternet üzerinden kartla yapılan alışverişlerde en çok cep telefonu tercih edildi. Cep telefonunu telefon kılıfları, bebek bezi, kitap, temizlik malzemeleri takip etti. 

Alışveriş kredisi ile en çok satın alınan ürünler arasında da ilk sırada cep telefonu yer aldı. Cep telefonunu taşınabil

ir bilgisayar, LCD televizyon, notebook aksesuarları gibi ürünler takip etti. Listedeki ilk 10 ürünün tamamı teknolojik ürünler oldu. 
Havale yöntemi ile verilen siparişler arasında ise ilk sıralarda temel gıda ürünleri dikkati çekti. Ezmeler, çikolatalar, atıştırmalıklar, tatlı ve şekerlemeler, gazlı ve toz içecekler, makarnalar gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra kaykay, paten gibi ürünler de havale yöntemiyle satın alınıyor.

"E-TİCARETTE NEGATİF ALGIYI YIKMAMIZ GEREK" 

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketicilerin güvenli alışveriş hakkında bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 
Yeni nesil ödeme yöntemlerinin yükselişte olduğunu belirten Ekmekçi, şunları kaydetti: 
"Biz bu ödeme yöntemlerini e-ticaretin geleceği olarak görüyoruz.

Ancak henüz tüketiciler kötü bir deneyim yaşamaktan korktukları için geleneksel ödeme yöntemlerini ikinci planda bırakarak yeniyi benimseyebilmiş değiller. İşte tam da bu noktada tüketicilere olduğu kadar e-ticaret sitelerine de önemli görevler düşüyor. Tüketicilerin yaşadıkları mağduriyetleri ve e-ticarete karşı besledikleri negatif algıyı yıkmamız gerek. Satışların denetim altına alınması ve alışverişlerin mesafeli satış sözleşmesiyle korunması gibi adımlarla birlikte e-ticarette yeni ufuklara yelken açabileceğiz." 

Emre Ekmekçi, güvenli alışverişe yönelik tüketicilere tavsiyelerde bulunarak, "Tüketicilerin kanallarda alışveriş yaparken mutlaka kendilerine mesafeli satış sözleşmesinin sunulduğuna dikkat etmeleri ve satıcıdan muhakkak fatura talep etmeleri gerekiyor.

Yeni tanışılan bir e-ticaret sitesinin güvenilir olup olmadığından emin olmaları için de web sitesinin SSL sertifikasının olup olmadığına ve ödeme ekranında "http://" yerine "https://" yazdığına dikkat etmeliler. Alışverişleri daima 3D ödeme ile yapmak, e-ticaret sitelerini iyice araştırmak, kullanıcı yorumlarını ve şikayetlerini okumak da faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı. 

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