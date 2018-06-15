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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
15.06.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

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Alışveriş için akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Her yıl Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na çok sayıda Türk vatandaşı geçiş yaparken, bu bayramda euronun yükselişini fırsat bilen Yunan turistler alışveriş için Ayvalık'a akın etti.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı’ndan Türkiye'ye girişte bu bayram daha önce yaşanmayan bir hareketlilik söz konusu. Yunanistan’ın Midilli Adası başta olmak üzere Ege’deki adalardan alışveriş için Türkiye'ye gelen Yunanlar yoğunluğa neden oldu.

Alışveriş için akın akın Türkiyeye geliyorlar



YUNAN TURİSTLER ÖZELLİKLE ALIŞVERİŞ İÇİN İLÇEYE AKIN EDİYOR

Alışveriş için Türkiye'yi tercih eden Yunan turistler feribotları doldurdu. Ayvalık'taki semt pazarına akın eden yüzlerce Yunan vatandaşı, pazar filelerini doldurup evlerine öyle döndü.

Alışveriş için akın akın Türkiyeye geliyorlar

Midilli halkının Ayvalık’taki semt pazarlarına akın ettiğini belirten Fatih Jale, “Midilli’den Ayvalık’a geliş sayısı çoğaldı. Avro’nun Türk Lirası karşısında yüksek olması nedeniyle tüm alış verişlerini Ayvalık’tan temin etmek isteyen Midilli halkı feribotları doldurmaya başladı. Geçtiğimiz Perşembe günü Ayvalık’ta kurulan bölgenin en büyük semt pazarına 400 Yunanlı geldi. Bunların hepsi de akşam seferimizde Midilli’ye dönerken yaptıkları alışverişlerle dolu dolu döndü. O kadar çok alışveriş yapmışlardı ki, feribotta adeta oturacak yer kalmamıştı. Hele hele şimdilerde daha çok inşaat malzemesi üzerine çelik kapı, seramik, mutfak dolapları, gardıroplar, mobilya gibi alışverişi yapıyorlar. En çok da giyim eşyalarını tercih ediyorlar” diye konuştu.

Alışveriş için akın akın Türkiyeye geliyorlar

 

 

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