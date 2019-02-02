Alışveriş caddeleri hareketleniyor
Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield, İstiklal Caddesi, Nişantaşı Bölgesi ile Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul’un 3 ana caddesini inceleyen ‘İstanbul Alışveriş Caddeleri’ raporunu yayınladı.
İstiklal caddesinin eski canlılığına kavuşacağını öngörülen raporda ayrıca, kentsel yenilemelerin yoğunluğunun azaldığı, giyim ve ayakkabı sektörüne ilginin arttığı ön plana çıkıyor. Kentsel yenilemelerin yavaşlamasına ve yükselen yeme-içme trendine bağlı olarak 2017 yılında boş olan mağazaların yüzde elliye yakını 2018 yılında kiralanırken, kiralama işlem sayısı bu yıl artış gösterdi. 3 cadde genelinde 2017 yılında 132 mağazada faaliyet gösteren uluslararası marka sayısı, 2018 yılı itibariyle yüzde 24 artışla 164’e yükseldi. Kiralama işlem sayısı açışından kıyaslama yapıldığında ise; 3 ana cadde toplamında 2017 yılında 109 olan kiralama işleminin, 2018 yılında 139’a yükseldiği ortaya kondu.
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