Alfemo, mağaza sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor
Mobilya sektörünün öncü markalarından Alfemo, 2018’de 2017 yılına oranla yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Yeni makine yatırımları ile üretim kapasitesini de yüzde 33 oranında arttıran marka, özellikle son iki yılda sektörün istikrarlı büyüyen markalarından biri oldu. Bugün yurt içinde 100’ün üzerinde mağazası bulunan Alfemo; Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Edirne gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurt genelinde açacağı yeni mağazalarla bu rakamı önümüzdeki dönemde 160 mağazaya ulaştırmayı hedefliyor.
GELECEĞİN akıllı yaşam alanlarında hayalleri yaşatan ve sevilen tek adres olmak vizyonu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler: “Türkiye'de ve dünyada yaşam alanlarındaki sosyal değişimi ve bu değişimin beraberinde getirdiği tüketici ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve en uygun çözümleri üreten marka olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde dijitalle her noktada tam entegre, tasarımlarıyla fark yaratan, tüm paydaşlarına dokunan sektörün en çok beğenilen ve tercih edilen markası olma yolunda kendimize bir strateji belirledik. Yurt dışı pazarında da bu yıl 5. yılında olduğumuz TURQUALITY ile 2023’e kadar 100 mağazaya ulaşma hedefimiz var.” açıklamasında bulundu.
DİSNEY LİSANSIMIZ DEVAM EDECEK
Disney Lisanslı ürünlerimizle, dün olduğu gibi bugün de çocuk ve genç odalarında hem tarz hem de fark yaratıyoruz. Dünyanın 45 ülkesinde Disney ile lisans anlaşmamız bulunuyor. Lisans anlaşmamızı sürdürerek çocukları hayranlıkla izledikleri Frozen, Spiderman, Cars ve Planes filmlerinin en sevilen karakterleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. “ şeklinde tamamladı.
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