Alfemo, mağaza sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Hurryet.com.tr
19.12.2018 - 13:27, Son Güncelleme:

Alfemo, mağaza sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

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Alfemo, mağaza sayısını iki katına çıkarmayı planlıyor

Mobilya sektörünün öncü markalarından Alfemo, 2018’de 2017 yılına oranla yüzde 30’un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Yeni makine yatırımları ile üretim kapasitesini de yüzde 33 oranında arttıran marka, özellikle son iki yılda sektörün istikrarlı büyüyen markalarından biri oldu. Bugün yurt içinde 100’ün üzerinde mağazası bulunan Alfemo; Muğla, Kocaeli, Balıkesir, Edirne gibi büyük şehirler başta olmak üzere yurt genelinde açacağı yeni mağazalarla bu rakamı önümüzdeki dönemde 160 mağazaya ulaştırmayı hedefliyor.

GELECEĞİN akıllı yaşam alanlarında hayalleri yaşatan ve sevilen tek adres olmak vizyonu ile çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Alfemo Satış ve Pazarlama Direktörü Ahmet Dinler: “Türkiye'de ve dünyada yaşam alanlarındaki sosyal değişimi ve bu değişimin beraberinde getirdiği tüketici ihtiyaçlarını en iyi anlayan ve en uygun çözümleri üreten marka olma yolunda ilerliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde dijitalle her noktada tam entegre, tasarımlarıyla fark yaratan, tüm paydaşlarına dokunan sektörün en çok beğenilen ve tercih edilen markası olma yolunda kendimize bir strateji belirledik. Yurt dışı pazarında da bu yıl 5. yılında olduğumuz TURQUALITY ile 2023’e kadar 100 mağazaya ulaşma hedefimiz var.” açıklamasında bulundu.          

DİSNEY LİSANSIMIZ DEVAM EDECEK

Disney Lisanslı ürünlerimizle, dün olduğu gibi bugün de çocuk ve genç odalarında hem tarz hem de fark yaratıyoruz. Dünyanın 45 ülkesinde Disney ile lisans anlaşmamız bulunuyor. Lisans anlaşmamızı sürdürerek çocukları hayranlıkla izledikleri Frozen, Spiderman, Cars ve Planes filmlerinin en sevilen karakterleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. “ şeklinde tamamladı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (19.12.2018)
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