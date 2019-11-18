Aleve karşı tank

‘ORTAK Akıl Yaratmak’ temasıyla tarım ve orman alanında tüm kesimleri tek platformda buluşturacak III. Tarım Şurası, bugün Ankara’da başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Şura, 21 Kasım’da Cumhurbaşkanı’nın sonuç bildirgesini açıklamasıyla sona erecek. Şura öncesinde bir grup basın mensubu ile İstanbul’da bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına müdahalede için yeni ve etkin bir yöntem için düğmeye bastıklarını açıkladı. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda tüm yeni teknolojileri değerlendirmeye devam ettiklerini söyleyen Pakdemirli bu kapsamda yurtdışında kullanılmaya başlanan yangınla mücadele tanklarından alacaklarını söyledi. Dozer ve yangın söndürme işlevi olan bu tanklardan bir tane almak üzere görüşmelerin sürdüğünü kaydeden Pakdemirli, “Yeşil doğaya ‘kırmızı tank gücü’ adını verdiğimiz bu projede ilk etapta satın aldığımız tankları, daha sonra savunma sanayimizle de işbirliği yaparak kendimiz üretmeyi planlıyoruz. Yangın tanklarında tankın içindeki ekip, dışarıdaki havadan etkilenmeden, yanan ormanın içine girip, su püskürtebiliyor. Böylece yangının tam ortasına girip müdahale imkanı oluyor. Ayrıca havadan müdahale gücümüzü de artırıyoruz. Helikopter filomuzu 24’ten 30’a çıkardık” dedi.

TARIM İÇİN 23 BİN FİKİR

15 yıl aradan sonra gerçekleşecek Tarım Şura’sı öncesinde Türkiye’nin dört bir yanında 2 milyon kişiye mesaj attıklarını belirten Pakdemirli, şunları anlattı: “Bu mesajlara cevap olarak ülkenin dört bir yanından adeta fikir yağdı. Tam 23 bin fikir geldi. Bunların kimi tek satırlık, kimi sayfalarca yazılmış projeler. Yurtdışından bile bize ulaşanlar oldu. Hepsini tek tek değerlendirdik. Şura’dan çıkan sonuçlar Tarım Bakanlığı’nın gelecek 5 yıllık planına ve 25 yılın da politikalarına ışık tutacak. Şura için mayıs ayından bu yana faaliyette olan 21 adet çalışma grubu kuruldu. 81 ilde, 200’ün üzerinde toplantıya, 7 bin paydaş katıldı. 120 bin adam saat çalışıldı.”

SIFIR KİLOMETRE ÜRETİM

Bakan Pakdemirli tarımsal bilgi plan kütüphanesi oluşturulmasına katkı sağlayacak Şura’da ele alınacak konu başlıklarını özetle şöyle sıraladı: “Şura süreci başladığından bu yana bildirilen görüşlerde, sektörün genel tablosu çizildi. Tarım ve orman alanında mevcut durumu ortaya koyarken güçlü ve zayıf yönlerin belirlendiği süreçte, aynı şekilde hedef ve stratejiler oluşturuldu. Bitkisel ve hayvansal üretim ve tüketimin yanı sıra kaynaklarıyla kendine yeten Türkiye’ye odaklanıldı. Tarımsal pazarlamanın öne çıkarıldığı görüşlerde, ürettiğin yerde tüketmek anlamına gelen sıfır kilometre yaklaşımı ve Ata Tohum Projesi üzerinde duruldu. Gelir garantili üretime yönelik destekleme programları da öne çıkan bir diğer başlık oldu. Sıfır kilometre yaklaşımında örneğin İzmir Güzelbahçe ilçesinin Keltik Köyündeki Ayşe Nine evinin bahçesinde yetiştirdiği marulu, bu yaklaşım ile bir sokak ötedeki markette satabilecek.”

25 BİN LİTRE SU TAŞIYOR 360 DERECE ISIYA DAYANIYOR

SON dönemde dünyanın dört bir yanındaki orman yangınlarının artmasıyla birlikte itfaiye tankı olarak da adlandırılan ‘firefighting tank’ yani yangınla mücadele tankları, ülkelerin odağında yer alıyor. İlk olarak askeri alanlardaki mühimmat deposu patlamalarına müdahale için olarak geliştirilen itfaiye tanklarında Rusya’nın geliştirdiği modeller öne çıkıyor. Bu tankların özellikleri özetle şöyle:

İçinde 3 kişilik ekibin yer aldığı tankların 25 bin litre su taşıma kapasitesi bulunuyor.

Tank eğer alevlerle çevrilirse, suyu kendi üstüne döküp, kendini soğutuyor.

Önündeki ısıya dayanıklı camla ilerleyen tanklar 360 derecenin üstündeki sıcaklıklarda çalışabiliyor.

Ekibin tankı terk etmesi gereken durumlarda da insansız ilerleyen tanklar içindeki kamere ve uzaktan kumandalı cihazlarla da yangına müdahale etmeye devam ediyor.

Bu cihazlar aynı zamanda insan gözüyle görülemeyen dumanlı yerlerden de görüntü alabiliyor.

Tanktaki özel filtreleme sistemi, içerideki insanların kesinlikle dışarıdan etkilenmesini önlüyor.

Ekip ayrıca özel kıyafetler giyerek de kendilerini doğrudan alevlere maruz kaldıklarında 15 saniye için koruyabiliyor.

Her bir tank tek bir depo yakıtla 250 kilometre yol alabiliyor, normal tekerlekli araçların gidemediği yerlere gidebiliyor.

TARIMSAL ÜRETİMİ YÜZDE 25 ARTTIRACAK YAZILIM

TARIMDAKİ potansiyel geliştirme alanlarını tespit ettiklerini kaydeden Bekir Pakdemirli, şunları anlattı: “Şura’da kadın çiftçiler de önemli bir başlığımız olacak. Balıkesir’de geçen yıl üyelerine 60 bin TL kâr dağıtan ve şu anda 108 üyeye ulaşan kadın tarım kooperatifi örneği ele alınacak. Bir diğer önemli konu da tarımsal optimizasyon. Yaptığımız çalışmalarda Türkiye’nin tarımsal üretimini yüzde 20-25 artırabiliyoruz. Bunun ile ilgili tarımdaki sınırlamaları kaldırabiliriz. Her çiftçinin her ektiğini kaydeden bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Uydular üzerinden tarımsal alanların detaylı dökümünü çıkardık. Elimizdeki verilerden hareketle çiftçileri ne ekmeleri konusunda yönlendireceğiz. Böylece tarımsal üretimimizi arttıracağız.”

EN GÜVENLİ SEBZE ISPANAK

Ispanak zehirlenmelerine de değinen Bakan Pakdemirli, “Ispanak ile ilgili tarladan son satış noktasına kadar her aşamada o kadar çok denetim yapıldı ki, şu anda en güvenli sebzelerden biri ıspanak” dedi.

BALONBALIĞI ZEHİR DEĞİL KANSERE İLAÇ OLACAK



ŞURA’da trüf mantarından, ekotarıma, gastro turizminden, balonbalığından ilaç üretimine kadar pek çok farklı konuyu ele alacaklarını söyleyen Bekir Pakdemirli, “Son dönemde özellikle Akdeniz sahil şeridinde sayısı artan balonbalığı, zehirli bir tür olması nedeniyle denizlerimizdeki diğer balık türleri için önemli bir tehdit oluşturuyor. Bununla birlikte balonbalığı derisi yeni bir kanser ilacının üretiminde kullanılıyor. Bu noktadan yola çıkarak Bakanlık olarak sahillerimizi tehdit eden balonbalığının ihracatına başlıyoruz. Bu şekilde balonbalığının tehdit değil, kanser hastaları için çare olması hedefleniyor. Böylece istilacı bir tür fırsata dönüştürülerek ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor. Örneğin Kanada 5 bin ton istiyor. Bütün bu talepleri ve ilaç üretim fırsatlarını değerlendiriyoruz” dedi.