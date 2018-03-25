Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun!
Konya Karapınar’da kurulu bir çiftliğe yüzlerce kişi para yatırdı. Sütbank adı verilen sistemle üyelerin parası ile aldıkları ineklerin süt parası ödeneceği vaat edildi. Bir yıl kadar önce temeli atılan sistemin, bir ay önce üyelere gönderilen mesajla çöktüğü anlaşıldı. Mesajda “… 533 adet hayvan ölmüştür. Bu sebeple çiftliğimizde üretim geçici süreyle durmuştur” denildi.
Şimdi üyeler, inekler için ödedikleri parayı kurtarmanın peşinde. Karapınar’da yaygın bir hal alan Sütbank sistemi en az 5-6 çiftlikte uygulanıyor. Söz konusu şirketlerden DKC Sütbank ve Hayvancılık şirketi de yüzlerce üyeden inek parası topladı. Toplanan paranın tutarı 20 milyon liraya yakın… Şirket, her bir inek başına aylık 180-200 lira ödemeyi vaat etti. Sözleşmeye göre üyelere ödemeler yılın 10 ayı yapılacaktı.
533 İNEK ÖLDÜ!
Bir yıl kadar önce temeli atılan sistemde ödemeler birkaç ay yapıldı. Ancak 16 Şubat’ta üyelere cep telefonları yolu ile bir SMS gönderildi. Mesajda 533 hayvanın telef olduğu bu nedenle çiftlikte üretime geçici süre ile ara verildiği belirtildi. Mesajda, hayvanların öldüğüne dair Karapınar İlçe Tarım Müdürlüğü’nden de bilgi alınabileceği kaydedildi. Mesajda, üyelere ödenen kâr payının, tesisin yeniden faaliyete geçmesi halinde 1 yıl sonra yeniden ödenmeye devam edileceği kaydedildi.
16 Şubat günü üyelere bu mesaj gönderildi.
200 BİN LİRA YATIRAN VAR
Bu mesaj sonrası birçok üye şirket ile temasa geçmeye çalıştı. Aldıkları yanıt “Ödemeleriniz yapılacak” yönünde oldu. Ancak net bir tarih de verilemiyor. Şirketin internet sitesi kapatılırken, DKC Hayvancılık’a üç inek için 21 bir TL para yatıran isimlerden E. Y., “Babam 198 bin TL, kız kardeşimin 112 bin TL, kuzenim 21bin TL, bir arkadaşım ise 7 bin lira yatırdı. Sistem baştan beri bana güven vermemişti ama girdik bir şekilde. Şimdi paramızı nasıl kurtaracağız bilmiyoruz” dedi.
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