Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
25.03.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun!

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Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun!

Konya Karapınar’da kurulu bir çiftliğe yüzlerce kişi para yatırdı. Sütbank adı verilen sistemle üyelerin parası ile aldıkları ineklerin süt parası ödeneceği vaat edildi. Bir yıl kadar önce temeli atılan sistemin, bir ay önce üyelere gönderilen mesajla çöktüğü anlaşıldı. Mesajda “… 533 adet hayvan ölmüştür. Bu sebeple çiftliğimizde üretim geçici süreyle durmuştur” denildi.

Şimdi üyeler, inekler için ödedikleri parayı kurtarmanın peşinde. Karapınar’da yaygın bir hal alan Sütbank sistemi en az 5-6 çiftlikte uygulanıyor. Söz konusu şirketlerden DKC Sütbank ve Hayvancılık şirketi de yüzlerce üyeden inek parası topladı. Toplanan paranın tutarı 20 milyon liraya yakın… Şirket, her bir inek başına aylık 180-200 lira ödemeyi vaat etti. Sözleşmeye göre üyelere ödemeler yılın 10 ayı yapılacaktı.

533 İNEK ÖLDÜ!

Bir yıl kadar önce temeli atılan sistemde ödemeler birkaç ay yapıldı. Ancak 16 Şubat’ta üyelere cep telefonları yolu ile bir SMS gönderildi. Mesajda 533 hayvanın telef olduğu bu nedenle çiftlikte üretime geçici süre ile ara verildiği belirtildi. Mesajda, hayvanların öldüğüne dair Karapınar İlçe Tarım Müdürlüğü’nden de bilgi alınabileceği kaydedildi. Mesajda, üyelere ödenen kâr payının, tesisin yeniden faaliyete geçmesi halinde 1 yıl sonra yeniden ödenmeye devam edileceği kaydedildi.
Aldığımız inekler öldü geçmiş olsun
16 Şubat günü üyelere bu mesaj gönderildi.

200 BİN LİRA YATIRAN VAR
Bu mesaj sonrası birçok üye şirket ile temasa geçmeye çalıştı. Aldıkları yanıt “Ödemeleriniz yapılacak” yönünde oldu. Ancak net bir tarih de verilemiyor. Şirketin internet sitesi kapatılırken, DKC Hayvancılık’a üç inek için 21 bir TL para yatıran isimlerden E. Y., “Babam 198 bin TL, kız kardeşimin 112 bin TL, kuzenim 21bin TL, bir arkadaşım ise 7 bin lira yatırdı. Sistem baştan beri bana güven vermemişti ama girdik bir şekilde. Şimdi paramızı nasıl kurtaracağız bilmiyoruz” dedi.

Çiftlik Banktan sonra Sütbank da battı
Çiftlik Bank'tan sonra Sütbank da battı
 

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Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2018)İşte 'Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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