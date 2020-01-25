Albayrak: Kur seviyesi rekabetçi görünüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Japon Nikkei gazetesine verdiği röportajda, ‘Sizi öldürmeyen acı güçlendirir’ sözüne göndermede bulunarak, “Türkiye ekonomisi bağışıklık sisteminin daha da güçlendiği bir döneme girdi. Artık iç ve dış şoklara karşı daha dayanıklı” dedi.



Nüfus artışı, ihracat potansiyeli ve rekabetçiliği düşünüldüğünde yüzde 4-5 büyümenin Türkiye için gayet doğal olduğunu belirten Albayrak, kamu bankalarının dolar satmasının kuru dengelemenin bir yöntemi olup olmadığına ilişkin şu cevabı verdi: “Başkanlık sistemi ile birlikte merkez bankası, kamu ve özel bankalar ve diğer finansal kuruluşlar daha aktif piyasa oyuncuları haline geldiler. Bu yapı içinde finansal istikrar için kurumlar daha uyumlu ve koordineli çalışabiliyor. Serbest piyasa koşulları içinde, kamu bankaları hem kamu yararını gözetiyor hem de kârlılığı ve bu böyle devam edecek.”



MERKEZ UYUMLU ÇALIŞIYOR



Türk Lirası’nın dolar karşısında 5.7 - 5.9 aralığındaki değerinden memnun olup olmadığı şeklindeki soruya ise Albayrak, “Cari işlemler hesabındaki dengelenmeyle ithalat ve ihracattaki gelişmelere baktığımız zaman, döviz kuru seviyesi rekabetçi görünüyor” cevabını verdi. Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin de Albayrak, “Bence Merkez Bankası, piyasalar, hükümet de dahil olmak üzere hissedarlar ile uyumlu bir şekilde iletişimi güçlendirerek iyi bir yönetim sergiliyor, finansal istikrar sağlamak için ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor. Bu konudaki eleştirilere katılmıyorum” dedi.

EN ÇOK TÜRK VARLIKLARI KAZANDIRDI

Bakan Albayrak, Ağustos 2018’den bugüne Türk lirası varlıklarına güvenenlerin, yatırım yapanların kazandığını belirtti. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, finansal yatırım araçlarının karşılaştırmalı getirilerini değerlendirdi. Borsa ve devlet iç borçlanma senetlerinin (DİBS) getirilerine dikkat çeken Albayrak, şunları kaydetti: “Ağustos 2018’den bugüne Türk Lirası varlıklara güvenenler, yatırım yapanlar kazandı. Uzun vadeli DİBS yatırımcısı yüzde 101.5 ile en yüksek kazancı elde ederken, BIST 100 endeksi yüzde 33.3 değer sağladı. Döviz ve spekülatif beklentilere yatırım yapanlar ise önemli bir getiriyi kaçırdı.” Albayrak, paylaşımında konuya ilişkin bir infografiğe de yer verdi. Finansal yatırım araçlarının getirilerinin karşılaştırmalı olarak gösterildiği infografiğe göre,

* 31 Ağustos 2018’den bugüne dolar ve Euro, Türk lirası karşısında sırasıyla yüzde 9.8 ve yüzde 13.7 değer kaybetti.

* Söz konusu dönemde orta vadeli DİBS, yatırımcısına yüzde 68.3 getiri sağladı. 2019 yılında da uzun ve orta vadeli DİBS yatırımcısı, sırasıyla yüzde 39.1 ve yüzde 34 getiri elde etti.

* Geçen yıl BIST 100 endeksi yüzde 29.7 değer kazandı.