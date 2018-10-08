Albayrak: Bu dayanışmayı çok daha ileri taşıyacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBB’nin tavsiye kararının ardından Twitter üzerinden açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TBB’nin tavsiye kararının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) reel sektörün kredi borç ödemelerinin yapılandırılmasına ilişkin tavsiye kararını çok önemli gördüğünü belirterek, “15 milyon liranın altındaki borçlar, 6 ay ödemesiz, 24 aylık vadeyle yapılandırılacak. Bu kararı alan TBB’ye teşekkür ediyorum. İçinden geçtiğimiz sürecin zorluklarına rağmen, tüm paydaşlarımızla sağladığımız güçlü koordinasyon ve iş birliğiyle zor süreçlerin üstesinden geldik” dedi. Albayrak ayrıca yarın (bugün) Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’nın açıklanacağını da kaydederek, program ile bu dayanışmanın çok daha ileri taşınacağını ifade etti.
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