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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
28.09.2018 - 22:07, Son Güncelleme:

Albayrak ABD’li devlerle görüştü

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Albayrak ABD’li devlerle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York'ta oldukça yoğun ekonomi ve finans diplomasisi gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak, New York temasları kapsamında, ABD'nin en büyük yatırım şirketlerinden Stone Harbour, Alliance Bernstein, Massachusetts Financial Services, Neuberger Berman, Wellington Management, NWI Management, Lazard, PGIM ve Invesco ile ülkenin dev bankaları Citibank, JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da aralarında olduğu birçok banka ve yatırımcı ile toplantılar yaptı. Her banka ve yatırımcı ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara, CEO’lar ve gelişmekte olan ülkelerden sorumlu başkanlar seviyesinde katılımlar oldu. Toplantı düzenlenen yatırım şirketlerinin toplam yönettiği varlık değerlerinin 5 trilyon dolar düzeyinde olduğu kaydedildi. Albayrak, ayrıca Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Cyril Muller ile görüştü.

YEP’İ ANLATTI

Oldukça yapıcı bir atmosferde geçen toplantılarda Bakan Albayrak, muhataplarının Türkiye ile ilgili sorularına doğrudan yanıt verdi. Muhataplarına özellikle Yeni Ekonomi Program (YEP) ile ilgili bilgi veren Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra para ve maliye politikalarının daha güçlü koordinasyonla hayata geçirildiğini, YEP çerçevesinde bütçe disiplini, cari açıkla mücadele ve enflasyonla mücadele konularında tüm bakanlıkların kendi eylem planlarını hazırladıklarını ve kamuda çok güçlü bir uyum ile Türkiye'nin ekonomide temel hedeflere emin adımlarla ilerlediğini anlattı. Türkiye'nin 2013 yılından bu yana yaşadığı iç ve dış sınamaların, terör saldırılarının ve bölgesindeki gelişmelerin, gelişmekte olan ülkelerin hepsinde çok ağır ekonomik sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Albayrak, “Güçlü ekonomik altyapımız ile süreçlerden daha az etkilendik. Geçmiş tecrübelerimiz ve siyasi istikrarımız sayesinde ekonomimiz çok başarılı bir sınav verdi. Şu anda karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız. Ancak çok daha güçlü bir yapı için yol haritamızı hazırladık ve kararlılıkla uygulayacağız” dedi.

ATAKLAR PÜSKÜRTÜLDÜ

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde temel hiçbir değişiklik olmadığını ifade eden Albayrak, tüm küresel piyasa oyuncularının süreçlerin ekonomik olmadığı konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi. Albayrak, spekülatif atakların püskürtüldüğünü ve dengelenme sürecinin başladığını belirtti. Özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında hükümetin elde ettiği 5 yıllık yetkinin ekonomide daha uzun süreli stratejileri hayata geçirmeye imkan sağladığını kaydeden Albayrak, ekonominin her alanında ihtiyaç duyulan yapısal reformlar için çok yakında kararlı adımların atılacağını söyledi. Bakan Albayrak, New York'ta ayrıca, Münih Güvenlik Konferansı isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panele de katılarak, Alman finans ve iş dünyası temsilcilerinin Türkiye ile ilgili sorularını yanıtladı. Albayrak, New York programı boyunca Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Amerikan Ticaret Odasının yuvarlak masa toplantısı ile 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda da küresel yatırımcılarla bir araya geldi.

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