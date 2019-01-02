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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
02.01.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

Alaşehir'den 500 milyon dolarlık ihracat

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Alaşehir'den 500 milyon dolarlık ihracat

Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümün yetiştiği Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Gümrük Müdürlüğü'nden 2018 yılında 15 bin tır çıkış yaparken yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

DENİZİ ve ülke sınırı olmayan Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çekirdeksiz Sultaniye üzüm ve meyve ihracatında önemli bir ihracat rakamına ulaşıldı. Alaşehir Gümrük Müdürlüğü’nden 2018 yılında 15 bin tır çıkış alırken, 234 firma 60 kalem ürünü 74 ülkeye ihracat yapıldı. Yaş üzüm ihracatının 83 bin tonu Rusya’ya yapılırken, 54 bin tonu Avrupa ülkeleri, 3 bin tonu da diğer ülkeler olmak üzere toplam 140 bin ton olarak gerçekleşti. Yaş üzümün yanında 36 bin ton kiraz, 20 bin ton nar ihracatı gerçekleşti. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm ihracatından 250 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, genel toplamda 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

Alaşehirden 500 milyon dolarlık ihracat

Ülke ekonomisine kazandırılan 500 milyon dolarlık ihracatla gurur duyduklarını söyleyen Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, "Deniz kıyısı, limanı ve ülke sınırı olmayan Gümrük Müdürlüğü’nden bu kadar ihracat yapılabilmesi bizleri çok mutlu ediyor. Bunun en büyük nedeni ihracat işlemlerinde bürokraside kolaylık ve işlemlerin en kısa sürede tamamlanabilmesidir. İhracatımızın artmasının en büyük sebepleri güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürün yetiştiren çiftçilerimiz ve dış pazarlara gönderen ihracatçılarımızdır. Alaşehir veya çevresinde kargo uçaklarının kullanabileceği bir hava limanının olması halinde ihracatımızın Doğu ve uzak doğu ülkelerine ulaştırılması ile bu ihracat miktarının daha da arttırılabileceği inancındayız" dedi.

Alaşehirden 500 milyon dolarlık ihracat

2018 yılı ihracat şampiyonu ise Uçak Kardeşler Firması oldu. Dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye yaş üzüm ihracatında on yıldır şampiyon olan Alaşehir Belediye Başkanı ve firma sahibi Ali Uçak, "Alaşehir’de sofralık yaş üzümdeki yapmış olduğumuz son on yıldaki ihracat başarısını bu yılda bir kez daha tekrarlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alaşehir ve Manisa bölgemizde yetişen sofralık yaş üzümün her yıl olduğu gibi bu yılda üçte birlik ihracatını tek başımıza yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek ülke ekonomimize, gerek Alaşehir ve Manisa bölgemize ve tüm üretim bölgelerine sağlamış olduğumuz döviz getirisinden dolayı da çok mutluyuz. Firma olarak hedeflerimiz her zaman bir önceki yılı geçmekti. Cenabı Allahım da bunları bizleri her zaman nasip ediyor. Her sene yapmış olduğumuz ihracatla bir önceki yılı yüzde 10, yüzde 15 yılın durumuna göre, rekoltenin durumuna göre geçiyoruz. Allahıma şükürler olsun bu başarılarımız devam edecek. Ülkemiz için ve memleketimiz için ne gerekiyorsa, biz ihracatçılar olarak, elimizden geleni yapacağız. Yapmış olduğumuz Türkiye genelindeki ihracatın aşağı yukarı yüzde 15, yüzde 20‘lik payını sadece biz yaptık. Takriben 100 milyon dolarlık bir ihracatımız var. 2017'de kazanmış olduğumuz Türkiye ihracat birinciliğini 2018 yılında da tekrarladık ve son iki yılın ihracat rakamını da geçerek ihracat birinciliğini yakaladığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

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