Alarm verilmişti... Maliye bütün borçları ödeyecek

Katma değer vergisinde değişiklikler öngören düzenlemeden bir son dakika düzenlemesi daha çıktı. Tasarıya son dakikada eklenen önergeye göre, üniversite hastanelerinin birikmiş borcunu Maliye Bakanlığı ödeyecek.

Üniversiteler ise bu borcu, 2020 Ocak ayından itibaren 60 eşit taksitte geri ödeyecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal, söz konusu borcun toplam tutarının 3.5 milyar TL olduğunu belirtti.

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