Alarko, Gönen HES ihalesini kazandı
Alarko Holding bağlı Altek Alarko, Gönen HES'in 49 yıllığına işletme ihalesini kazandı. Şirket, ihalede 65 milyon 160 bin lira ile en yüksek teklifi verdi.
Konu ile ilgili Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada "Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.; Gönen Hidroelektrik Santralinin "49 Yıllığına İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin olarak, 23 Mart 2018 tarihinde yapılan ihalede 65.160.000 TL teklif vererek birinci olmuştur.
Söz konusu ihale sonucunun kesinleşmesi, Rekabet Kurumu'nun ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun izni ile Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun nihai onayına tabidir" denildi.
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