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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
28.05.2019 - 14:30, Son Güncelleme:

Alanya'da yaş koza alımına başlandı

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Alanya'da yaş koza alımına başlandı

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, "İpek böceği yetiştiriciliğinde yılın ilk hasadı Alanya ilçesinde yaş koza alımıyla başladı. 2019 için beklenen yaş koza üretim miktarı 10 ton" açıklamasında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ipek böceği yetiştiricileri yaş koza hasadı için kolları sıvadı. Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince her aşaması kontrol edilen ipek böceği üretiminde hasat dönemi, Alanya'da yaş koza alımlarıyla başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, bitkisel ve hayvansal üretimin daha iyi yapılabilmesi için üreticilerin yanında olduklarını söyledi. Tarımda katma değerin artırılmasının tarım ve sanayinin ortak çalışmasıyla mümkün olduğunu belirten Özen, bu açıdan ipek böceği kozasının endüstriyel üretim için önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Özellikle tekstil sektörü açısından ayrı öneme sahip ipek böceği kozasının katma değerinin yüksek olması nedeniyle üreticiler için ciddi gelir kaynağı olduğuna işaret eden Özen, şöyle dedi:

"Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak katma değeri yüksek ürünlere ayrı bir ehemmiyet gösteriyoruz. İpek böceği kozası da bu ürünlerin başında geliyor. Antalya'da halen 51 mahallede 318 üretici ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor. Koza Birlik Kooperatifi tarafından bu yıl üreticilere her bir kutu içinde 20 bin yumurta bulunan 419 kutu ipek böceği yumurtası dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığınca desteklenen ipek böceği yetiştiriciliği meyve vermeye başladı. Bu yılın ilk hasadı Alanya ilçesinde yaş koza alımıyla başladı. 2019 için beklenen yaş koza üretim miktarı 10 ton."

Özen, üreticilere yaş koza için kilogram başına 50 lira destekleme ödemesi yapıldığını da sözlerine ekledi. 

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