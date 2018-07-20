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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
İHA
20.07.2018 - 14:33, Son Güncelleme:

Alanya’da turizmciler 2018 sezonundan umutlu

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Alanya’da turizmciler 2018 sezonundan umutlu

Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizmciler, 2018 turizm sezonunda dış pazardan rakam bazında ciddi bir sonuç yakalanacağı ifade ederken, iç pazarda ise bu sene hedeflerinin 10 milyon misafir olduğunu aktardı. İç ve dış turizm pazarındaki artışla sevinen turizmci, sezonu 2017 yılından daha iyi bir durumda kapatmayı hedefliyor.

TURİZM sezonunu değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, 2017 sezonunda ciddi bir sayıya ulaştıklarını söyledi.

"2023 HEDEFLERİMİZİ ÇOK DAHA ÖNCEDEN YAKALAMA İMKANI BULACAĞIZ"

Sezonda tarihi rekoru egale ettiklerini söyleyen Burhan Sili, "Haziran sonu itibariyle 6 milyon bandını geçmiş durumdayız. Antalya, Alanya ve Gazipaşa havalimanı inişlerinden bahsediyorum. Rakam bazında ciddi bir sonuç yakalayacağız. Bunu daha önce de ifade etmiştik, 12,5 milyon seviyesinde dış kaynak pazarlarımızda bir talep bekliyoruz ve bu gerçekleşecek. İç pazarda da bu sene hedefimiz 10 milyon misafir, Türkiye genelinde ağırlamak ve Alanya bölgesinde de bu rakam aslında ciddi bir yer teşkil ediyor. Yapmış olduğumuz istatistikler doğrultusunda iç pazarının da önemli olduğunu görüyoruz. Rusya ve Almanya’dan sonra Türkiye 3’üncü pazarımız olarak devreye girmiş durumda. Bu anlamda genel hatlarıyla değerlendirme yapıldığında sayısal olarak ciddi bir rakam oluşacak. Hatta 2015 sezonu rakamlarını aşacağız. Gelir anlamanın da da 2017 sezonuna göre yüzde 15-20 artışlarımız söz konusu. Bu tabi hepimizin yüzünü güldüren bir durum ve önümüzdeki birkaç senede de süreç böyle devam çok iyi notlara geleceğiz. 2023 hedeflerimizi çok daha önceden yakalama imkanı bulacağız" dedi.

"YENİ DÖNEMİN İLK KAFİLESİNDE TURİZM AÇILIŞINDAN ÇOK ÖNEMLİ ATAMA OLDU"

 Turizm bakımından Cumhurbaşkanlığın yaptığı atamanın da son derece önemli olduğunu vurgulayan Sili, ilk defa sektörün içerisinden bir bakan atandığını belirtti. Sili, "İlk kez sektörün içerisinden yeni dönemin ilk kabinesinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak Mehmet Ersoy, getirildi. Bu anlamda bizlerin bundan sonraki dönemlerde turizme bakış açımız ve çalışmalarımız çok daha etkin olacak" diye konuştu.

"ORTA DOĞU PAZARI ALANYA’DA DA ARTIŞ GÖSTERMEKTE"

Orta Doğu pazarını da değerlendiren Sili, "Son birkaç senedir Orta Doğu pazarı üzerine eğilen bir pazar. Biliyorsunuz hem ürün çeşitlendirmesi hem de kaynak pazar çeşitlendirmesi bakımından büyük rol oynuyor. Daha önce hükümetimizin ele aldığı bizlerin de destek verdiği bir konuydu. Her ne kadar 2018 sezonunda biz sayısal olarak ciddi bir rakama ulaşıyorsak da Avrupa pazarındaki eksilerimiz devam ediyor. Buna rağmen biz rekorumuzu egale ediyoruz. Bu kaynak pazarlarımızın çeşitlendirdiği anlamına geliyor. Bundan sonraki süreçte ise ürünün çeşitlendirmesi geliyor. Yeni düzenlemelerle en son torba yasada biliyorsunuz sağlık turizmiyle alakalı çok ciddi teşvik de var. Bizim ürün çeşitlerimizle birlikte bu hem turizmdeki gelir hem de sayı olarak artacağımız anlamına geliyor. Orta Doğu pazarı bize en yakın pazarlar biri olması ve bizim kültürümüzün onlara hitap etmesi buna nazaran onların sıkıntı yaşamayarak rahatsız olmaması nedeniyle ağırlığı artmakta. Bizim gelişecek pazarlarımızdan bir tanesi de olan Orta Doğu pazarı Alanya’da da artış göstermekte. Kaldı ki sadece turizm sektöründe değil, biliyorsunuz emlak sektöründe de böyle bir gelişme söz konusu ve bundan sonrada Çin ve Hindistan başta olmak üzere diğer pazarlarla birlikte Orta Doğu’nda var olduğu bilinciyle turizm çok daha iyi noktalara gelecek" ifadelerini kullandı.

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