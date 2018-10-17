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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Ekonomi>Alanya'da avokado marka oldu

Alanya'da avokado marka oldu

İHA
17.10.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), yenidünya meyvesinin ardından avokadonun da coğrafi işaretini Alanya’ya kazandırdı. Tarım sektörünün gelişmesi için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade eden ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, "Avokadonun coğrafi işareti Alanya’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

TÜRKİYE'ye 1953 yılında hobi amaçlı üretim için Meksika bölgesinden getirilen avokadonun tüketimi artınca 1990'lı yılların başında Alanya başta olmak üzere Antalya, Gazipaşa, Anamur ve Mersin bölgelerinde ticari olarak üretimine başlandı. Yılın sadece 4 ayında yetişebilen avokado meyvesi Alanya’da melezlenerek en uzun süre meyve verecek ağaç yetiştirildi. Türkiye’de sıkça tüketilen ve en büyük üreticisi olan Alanya’da ALTSO’nun girişimleriyle avokadonun coğrafi işareti ilçeye kazandırıldı. Konuyla ilgili bugün ALTSO’da basın toplantısı düzenlendi.

"ALANYA YENİDÜNYASI OLARAK TESCİL ETTİRDİK"

Başkan Şahin, göreve geldikleri 2013 Haziran’ından bu yana önemli projelere imza attıklarını belirtti. Şahin, "Göreve geldiğimiz 2013 yılından bu yana Alanya’mızın lokomotifleri olan turizm, tarım, emlak ve inşaat sektörlerimiz için çalışmalar yaptık. Ama yalnız inşaat sektörüne, yalnız turizm üzerine çalışmadık. Ayrı ayrı hepsi için önemli projeler ürettik. Tarım sektörü de Alanya’mız için çok önemliydi. Alanya’mızın bu güzel ikliminde tropik meyvelerin hemen hemen hepsini üretiyorduk. Alanyalı olarak muşmula diye bildiğimiz yenidünya meyvesini geçtiğimiz aylarda Alanya yenidünyası olarak tescil ettirdik" dedi.

"ALANYA AVOKADOSU OLARAK İSMİNİ ALDI"

Avokadonun tescili sürecinde Alanya’da birlik beraberliği yakaladıklarına vurgu yapan Başkan Şahin, "Bilindiği gibi Antalya’da bugüne kadar 5 tane ürünün tescili yapılmıştı. 6’ncısı Alanya yenidünyası olarak Alanya’dan oldu ve 7’ncisi de Alanya avokadosu olarak Alanya’dan oldu. Alanya’mızda üretimi yapılan avokadonun tescili geçtiğimiz hafta yapıldı. Harcını da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası olarak yatırdık. Birkaç ay önce belli olmuştu ama biz açıklama yapmamıştık. Çünkü itiraz gelebilirdi bu süreçte. Biz o süreçte bu itirazlar olmasın diye açıklama yapmadık ve askı süresinin bitmesiyle itiraz da gelmeyince tescil işlemi tamamlandı. Alanya’nın tanınırlığı konusunda bu tür tesciller büyük önem taşıyor. Avokado ilk olarak Meksika’da başlarken, 1980’lerden sonra da Alanya’da yavaş yavaş hızlanmış. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı değerli arkadaşımız Hilmi Sevilgen’le birlikte de daha hızlandı. Bunu hep birlikte başardık. Tarım İlçe Müdürümüz Mehmet Rüzgar’ın da büyük emekleri var. Alanya’mızın huzurunda kendisine çok teşekkür ediyorum. Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen’e ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Alanya’mızda birlik beraberliği yeniden kazandık, kenetlendik. Gerçekten tescili yaptırmak çok zordu, 2015 yılında müracaat etmiştik tescil için. Ama çok şükür, elhamdülillah Rabbime şükrediyorum avokadonun tescilini yaptırdık. Artık avokado dünya literatüründe Alanya avokadosu olarak ismini aldı" diye konuştu.

"MUZUN TESCİLİ İÇİN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Anamur’un daha önce tescilini aldığı muz için de konuşan Başkan Şahin, "Geçmiş yıllarda maalesef muzu Anamur’a kaptırmıştık. Herkesin bildiği gibi muz denince akla Alanya gelir. Türkiye’nin neresinde derseniz deyin muz deyince akla Alanya gelir. Ama maalesef geçmiş yıllarda muzu kaptırdık. Buradan çok umut vermek istemiyorum ama muzu tekrar geri almak için çalışmalarımız var. Herkesin bildiği gibi biz sonuç almadan şunu yaparız demeyiz ama yaptıktan sonra biz yaptık der, emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"AVOKADO ALANYA’MIZIN BİR KATMA DEĞERİDİR"

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin öncülüğünde tescil çalışmaları yaptıklarını aktaran Tarım İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar, "Alanya’mızın bazı ürünlerinin marka olması için ALTSO Başkanımız Mehmet beyin öncülüğünde, müdürlüğümüz ve birliğimiz iş birliği yaptı. İlk etapta üç ürün üzerinde çalışma yapmıştık. Birincisi yenidünya, ikincisi avokado ve üçüncüsü de muzdu. Başkanımın da dediği gibi muz üzerine de çalışıyoruz. Daha önce Anamur almış ama biz de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah alacağız. Yenidünya ve avokadonun ise tescilini aldık. Özellikle avokadonun tescilini almak zordu. Büyük emekler verdik. Avokado Alanya’mızın bir katma değeridir. Avokado üretimi artık Alanya’da iyice yaygınlaştı, hatta dağlık bölgelere doğru da üretimi yapılmaya başlandı. Antalya bölgesinde yapılan üretimin yüzde 80’ini Alanya’da yapılıyor. Bu çok önemli" dedi.

"ÜRETİCİLERİMİZDEN BİZLERE DESTEK OLMASINI BEKLİYORUZ"

Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen ise "ALTSO Başkanı Mehmet beyin aracılığıyla tescil belgesini aldık. Avokadonun geliri çok iyi. Yurt dışı taleplerine artık yanıt veremiyoruz. Üretimin artması gerekiyor. Başkanımızın da belirttiği gibi üretirsen gelirin, tüketirsen sağlığın artar diyoruz. Ben buradan da üreticilerimize bir çağrı yapmak istiyorum birliğimize üye olsunlar, hep birlikte olalım. Üreticilerimizden bizlere destek olmasını bekliyoruz. Başkanımız Mehmet beye de tekrardan çok teşekkür ediyorum, onun çabalarıyla bu tescili Alanya’mıza kazandırdık" şeklinde konuştu.

Etiketler: haberler
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