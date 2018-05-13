Alaçatı’ya 7 yıldızlı yatırım

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
13.05.2018 - 16:03, Son Güncelleme:

Alaçatı’ya 7 yıldızlı yatırım

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Alaçatı’ya 7 yıldızlı yatırım

Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre İzmir-Çeşme’ye gelen turit sayısı 800 bin civarında. Bunun 727 bini yerli geri kalan 72 bini ise yabancı turist. Her yıl artan bu sayıda en önemli payı ise Alaçatı üstleniyor. Hem su sporları hem de mimarisiyle son dönemin gözde turizm merkezi haline gelen Alaçatı’ya zincir otel markaları da girmeye başladı.

Bunun ilk örneği ise Tek-Art Holding bünyesindeki Zigana markası. Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın kurucusu olduğu firmanın en önemli yatırımlarından biri olan Alaçatı Zigana Resort hizmete başladı. Geçtiğimiz yıl ilk misafirlerini ağırlayan, bu yıl ise önemli, oranda rezervasyon talebi gören Alaçatı Zigana Resort, 80 bin 966 metrekarelik alana kurulu. Otelde ayrıca lüks tatil imkanı sunan 65 villa da yer alıyor.

 AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Soner Yılmaz’ın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Tek-Art Holding’in en yeni üyesi Alaçatı Zigana Resort, açık ve kapalı havuzlara sahip. 500 metre uzunluğunda sahil şeridi olan Alaçatı Zigana Resort’te futbol başta olmak üzere bir çok spora yönelik aktivite alanları da bulunuyor. Alaçatı’nınen büyük ayrıca 7 yıldızlı tatil imkanı sunan komplekste su sporlarına yönelik çalışmalar dikkat çekiyor. Avrupa’nın en büyük Spa’larından birine sahip Alaçatı Zigana Resort, özellikle gurme restoranlarıyla dikkat çekiyor.

 

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