Alaçatı’ya 7 yıldızlı yatırım
Turizm Bakanlığı’nın 2017 yılı verilerine göre İzmir-Çeşme’ye gelen turit sayısı 800 bin civarında. Bunun 727 bini yerli geri kalan 72 bini ise yabancı turist. Her yıl artan bu sayıda en önemli payı ise Alaçatı üstleniyor. Hem su sporları hem de mimarisiyle son dönemin gözde turizm merkezi haline gelen Alaçatı’ya zincir otel markaları da girmeye başladı.
Bunun ilk örneği ise Tek-Art Holding bünyesindeki Zigana markası. Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ın kurucusu olduğu firmanın en önemli yatırımlarından biri olan Alaçatı Zigana Resort hizmete başladı. Geçtiğimiz yıl ilk misafirlerini ağırlayan, bu yıl ise önemli, oranda rezervasyon talebi gören Alaçatı Zigana Resort, 80 bin 966 metrekarelik alana kurulu. Otelde ayrıca lüks tatil imkanı sunan 65 villa da yer alıyor.
AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ
Soner Yılmaz’ın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Tek-Art Holding’in en yeni üyesi Alaçatı Zigana Resort, açık ve kapalı havuzlara sahip. 500 metre uzunluğunda sahil şeridi olan Alaçatı Zigana Resort’te futbol başta olmak üzere bir çok spora yönelik aktivite alanları da bulunuyor. Alaçatı’nınen büyük ayrıca 7 yıldızlı tatil imkanı sunan komplekste su sporlarına yönelik çalışmalar dikkat çekiyor. Avrupa’nın en büyük Spa’larından birine sahip Alaçatı Zigana Resort, özellikle gurme restoranlarıyla dikkat çekiyor.
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