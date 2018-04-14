Alaçatı’da test zamanı
TASTING Alaçatı bu yıl ilk kez 11-12-13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Ege’nin doğal güzellikleri ve lokal işletmelerin ev sahipliğinde yeni tatlar bir arada sunulacak. Tasting Alaçatı’yı ilk yılında ana sponsor Fairy Professional, Co sponsor olarak Arkas Turizm, BiletPro, Kristal Yağları, Lucien Arkas Bağları ve Arkas Trio destekliyor. Ödeme yöntemi sponsoru Troy ve Çeşme Belediyesi’nin katkılarıyla düzenleniyor. Tasting Alaçatı hakkında bilgi veren yetkilileri, “Organizasyon, gurme lezzetler, sohbetler, etkinlikler, workshop’lar, müzik, sanat ve macerayla keşfetmeyi hedefleyen uluslararası bir yaşam buluşması olarak hayata geçiyor. Alaçatı’nın restoranları ve otelleri, özel menüleri, etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile üç gün boyunca bu organizasyonda yer alıyor. Şeflerin özel tarifleri, tadım menüleri, kitap söyleşileri, bağ yolu rotası, sabah meditasyonu ve müzik dinletileri ile Ege coğrafyasında global bir yaşam platformuna dönüşüyor” dedi.
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