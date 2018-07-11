Alacaklarını alamadı iki lojistikçiye iflas davası açtı
İşadamı İzzet Koyuncu’nun sahibi olduğu İzbel Petrol Taşımacılık, Acun Ulaştırma'dan alacağını tahsil edemeyince yargı yoluna gitti. Şirkete yönelik, hem İstanbul’da hem İzmir’de iflas istemli dava açıldı.
ALACAKLARIN ödenmediği iddiası ile açılan davalardan biri İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nde açıldı. İzmir’de açılan dava dosyasının davalıları konumunda Acun Ulaştırma ve Lojistik AŞ’nin yanı sıra Cihan Yıldırım, Erhan Aytar, Nafiye Kırdar da yer aldı.
BİR DAVA DA ANADOLULOJ’A KARŞI
İzbel Petrol Taşımacılık ve Karşah Taşımacılık’ın iflas istemi ile açtığı bir diğer dava ise Anadoluloj Kara Ulaştırma Depolama Loj. Hiz. AŞ’ye karşı açıldı. İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan davanın duruşması ise 10 Ekim’de.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle