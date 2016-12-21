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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
21.12.2016 - 11:39, Son Güncelleme:

Alacakları ödenmeyen iş adamı iflasa sürüklendi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Alacakları ödenmeyen iş adamı iflasa sürüklendi

MERKEZİ Ankara’da bulunan büyük bir holdingin İstanbul’da yaptığı okulların bir kısım inşaat işini üstlenen şirket, ‘çek-senet’ tuzağına düşürüldü. Şirket sahibi, alacağının peşine düşerken silahla tehdit edildi. Durumu savcılığa bildiren iş adamı, şüpheliler hakkında dava açılmasını beklerken 'takipsizlik kararı' verildiğini öğrendi. Şirket sahibi konuyu Adalet Bakanlığı’na taşıdı. Soruşturmaya konu isimlerden biri, başka bir iş adamının 100 milyon liralık mal varlığının ele geçirilmesi olayı ile de gündeme gelmişti.

İş insanı O. O., uzun yıllar, dış ticaret yaptı. İşleri yolunda olan O., geçtiğimiz yıl ortasında ise inşaat işine yöneldi. Büyük bir holdingin İstanbul’da inşa ettiği okulların dış cephe işlerini üstlendi. O.'nun ortağı olduğu şirket, Kalender Ayhan’ın Meraner Et Gıda Temizlik şirketi ile alt yüklenici sözleşmesi yaptı. O., üstlendiği işe karşılık Ayhan’dan belirli ödeme tarihleri olan çek aldı. 

ÇEKLER ALINIP SENETLER VERİLECEKTİ

O., işlerini sürdürürken, birlikte çalıştığı F.G.’den, çek sahibi firma ile ilgili olumsuz bir durumun olduğu haberini aldı. O., çeklerin ödenmemesi kaygısı ile arayışa girdi. O., F.G. ile birlikte, işin sahibi holding ile teması olduğu belirtilen Mehmet K. ile görüşmeye gitti. K., O.'ya panik yapmaması gerektiğini söyleyerek, sorunu çözeceğini söyledi. K., O.'ya, Meraner şirketine ati çekleri kendisine getirmesini, bu çeklere karşılık holdingin senetleri vereceğini, böylece ödeme riskinin ortadan kalmış olacağını söyledi.

‘AŞAĞIDA ADAMLARIM VAR’

K., iddiaya göre, yapacağı bu iş için de 100 bin TL komisyon alacağını söyledi. O., başka çaresi olmadığını düşünerek K.’nın ‘öneri’sini kabul etti. Taraflar, kısa süre sonra holdingin yetkilisi olarak adı geçen Necmi İ. ile görüşmeye gitti. Anılan görüşmede O., elinde bulunan Kelendar Ayhan’a ait çekleri verecek holdingin senetlerini alacaktı. Kartal’da lüks bir ofiste yapılan toplantıya, Mehmet K.’nın yanı sıra Necmi İ. ve Kalender Ayhan da katıldı. Toplantı başladıktan kısa süre sonra, iddiaya göre Mehmet K., O.'ya yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanmaya başladı. K. bir süre sonra O'yu cam kenarına çekerek, “Aşağıda silahlı adamlarım var” diyerek tehdit etti. K., O.'ya bu işi ben burada çözerim diyerek elindeki çekleri aldı, senetleri daha sonra kendisini alacağını söyledi.

GÖRÜŞME YERİNE SİLAHLI ADAMLAR GETİRİLDİ

O., içinde bulundukları ortamdan tedirgin olarak, çekleri verdi ve binadan ayrıldı. O., bir yandan inşaat işini sürdürürken diğer yandan vadesi gelen ödemeleri düşünmeye başladı. K.’dan gelecek haberi bekleyen O., bir süre sonra K. ile görüşmek için Esenyurt’ta bir adrese çağrıldı. O., babası N. O.,  ve beraberindeki ik kişi ile anılan adrese gitti. Verilen adrese gidildiğinde, inşaat halindeki izbe bir yere çağrıldıklarını gördü. O.'nun babası burada bir görüşme yapma imkânlarının olmadığını belirtti. O sırada toplantı yerinde bulunan 5-6 kişinin üzerlerinde ise silah bulunduğu anlaşıldı.

‘DOLANDIRICILIK VE YAĞMA’ İDDASI

O. ve beraberindekiler bir kez dahaelleri boş döndü. Daha sonra Mehmet K. ile birkaç kez telefonda görüşen O., K.’dan olumsuz yanıt aldı. Bir süre sonra, temasa geçtiği holdingden de olumlu bir yanıt alamayınca durumu savcılığa bildirme kararı aldı. Avukat Cenk Beken aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuruda, şüphelilerin ‘dolandırıcılık’ ve ‘yağma’ suçu işledikleri iddia edildi. Savcılık başvurudan 2 hafta sonra takipsizlik kararı verdi. Takipsizlik kararında, konunun ‘hukuki anlaşmazlık’ olduğu belirtildi.

Karaköy’de ‘orman kanunu’
Karaköy’de ‘orman kanunu’

HAKİMLİKTEN RED KARARI

Takipsizlik kararına, sulh ceza hakimliği nezdinde itiraz edildi. İtiraz başvurusunu İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği ele aldı. Hakimlik, itiraz başvurusunu reddetti. Red kararında, mağdur ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı belirtildi. Ancak, soruşturma kapsamında alınan herhangi bir ifade

Alacakları ödenmeyen iş adamı iflasa sürüklendi

alınmamıştı.

ADALET BAKANLIĞI’NA BAŞVURDU

O. O., üstlendiği işi yapmasına karşın ödeme alamaması nedeni ile ciddi bir mali sıkıntı yaşarken, son çare Adalet Bakanlığı’na başvurma kararı aldı. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne yapılan başvuruda, etkin bir soruşturmanın yapılmadığı belirtilerek kanun yararına bozma talep edildi.

YANIT VERMEK İSTEMEDİ 

Konu ile ilgili görüşünü almak üzere ulaştığımız suçlanan isimlerden Mehmet K., konuşmak istemediğini belirtti. Suçlanan diğer iki isme ise ulaşılamadı.

Soruşturmaya konu isimlerden Kalender Ayhan, Hürriyet’in 3 yıl önce gündeme getirdiği bir habere de konu olmuştu. Anılan isim, Karaköy’de ticaret yapan Naim Akgün’ün 100 milyon liralık mal varlığının ele geçirilmesi ile ilgili suçlanan isimler arasında yer alıyor.  

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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