Aksaray’dan mühendislik ihracatı yapacak
1986 yılından bu yana üretim ve istihdam ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu yeni Ar-Ge Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan tek merkez oldu.
Aksaray Ar-Ge Merkezi’nde 215 Türk mühendis, kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına devam edecek. Mercedes-Benz Türk’ün yeni Ar-Ge Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan tüm kamyonların testlerinin başlangıç ve bitiş noktası olacak. Her bir test kamyonu tüm hava ve yol koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen 6 kategoride, toplamda 32 farklı güzergâh üzerinde; şehiriçi ortalama 100 bin km, şehirlerarası ise ortalama 250 bin km teste tabii tutulacak.
8.4 MİLYON EURO
Yeni Ar-Ge Merkezi ile ilgili bilgi veren Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30’uncu yılını kutladığımız 2016 yılında Mercedes-Benz Türk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi artırmaya yönelik 113 milyon Euro’luk yatırım planımızı açıklamıştık. Mercedes-Benz Türk olarak, Aksaray’a yatırımımızı tam gaz sürdürüyoruz. Ana şirketimiz Daimler AG’nin küresel Ar-Ge ağı içerisinde ‘yetkinlik merkezleri’ oluşturma stratejisine bağlı olarak üstlendiğimiz sorumluluklardan en yenisine imza atmış bulunuyoruz. 8.4 milyon Euro’luk yatırım ile geçtiğimiz sene temelini attığımız Ar-Ge Merkezimiz artık araç konseptinden konstrüksiyona, simülasyon ve araç testlerine kadar tüm araştırma ve geliştirme süreçlerinde yetkin 215 kişi ile hizmet vermeye hazır. Yeni Ar-Ge Merkezimiz; kamyon ürün gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan Ar-Ge merkezleri ile birlikte Daimler AG’nin küresel ağı içerinde yer alıyor. Ar-Ge mühendislerimiz, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacaklar. Anadolu’nun bağrından, Aksaray’dan tüm dünyaya mühendislik hizmeti sunacağımız için gurur duyuyoruz.” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi” unvanının resmi hakediş belgesini teslim alan Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Direktörü Mustafa Üstertuna, “Aksaray Ar-Ge Merkezimizdeki test aşamalarından sonra parça ve araçlar tüm dünyada geçerli şekilde onaylanmış oluyor. Daimler global ağındaki farklı ekiplerle sanal ortamda bilgi alışverişinde bulunabilen Ar-Ge mühendislerimiz, küresel ekosistem içerisinde geleceğin teknolojilerini eş zamanlı olarak Türkiye’de geliştirme imkânı buluyor” dedi.
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