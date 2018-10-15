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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
15.10.2018 - 21:25, Son Güncelleme:

Aksaray’dan mühendislik ihracatı yapacak

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Aksaray’dan mühendislik ihracatı yapacak

1986 yılından bu yana üretim ve istihdam ile Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunan Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde kurduğu yeni Ar-Ge Merkezi ile tüm dünyaya test ve mühendislik hizmeti sunan tek merkez oldu.

Aksaray Ar-Ge Merkezi’nde 215 Türk mühendis, kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına devam edecek. Mercedes-Benz Türk’ün yeni Ar-Ge Merkezi, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan tüm kamyonların testlerinin başlangıç ve bitiş noktası olacak. Her bir test kamyonu tüm hava ve yol koşulları göz önünde bulundurularak belirlenen 6 kategoride, toplamda 32 farklı güzergâh üzerinde; şehiriçi ortalama 100 bin km, şehirlerarası ise ortalama 250 bin km teste tabii tutulacak.

8.4 MİLYON EURO

Yeni Ar-Ge Merkezi ile ilgili bilgi veren Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Aksaray Kamyon Fabrikası’nın 30’uncu yılını kutladığımız 2016 yılında Mercedes-Benz Türk olarak üretim ve istihdam kapasitemizi artırmaya yönelik 113 milyon Euro’luk yatırım planımızı açıklamıştık. Mercedes-Benz Türk olarak, Aksaray’a yatırımımızı tam gaz sürdürüyoruz. Ana şirketimiz Daimler AG’nin küresel Ar-Ge ağı içerisinde ‘yetkinlik merkezleri’ oluşturma stratejisine bağlı olarak üstlendiğimiz sorumluluklardan en yenisine imza atmış bulunuyoruz. 8.4 milyon Euro’luk yatırım ile geçtiğimiz sene temelini attığımız Ar-Ge Merkezimiz artık araç konseptinden konstrüksiyona, simülasyon ve araç testlerine kadar tüm araştırma ve geliştirme süreçlerinde yetkin 215 kişi ile hizmet vermeye hazır. Yeni Ar-Ge Merkezimiz; kamyon ürün gamı için Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan Ar-Ge merkezleri ile birlikte Daimler AG’nin küresel ağı içerinde yer alıyor. Ar-Ge mühendislerimiz, tüm dünyaya yol testi ve mühendislik hizmeti sunacaklar. Anadolu’nun bağrından, Aksaray’dan tüm dünyaya mühendislik hizmeti sunacağımız için gurur duyuyoruz.” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan “Mercedes-Benz Türk Aksaray Ar-Ge Merkezi” unvanının resmi hakediş belgesini teslim alan Mercedes-Benz Türk Ar-Ge Direktörü Mustafa Üstertuna, “Aksaray Ar-Ge Merkezimizdeki test aşamalarından sonra parça ve araçlar tüm dünyada geçerli şekilde onaylanmış oluyor. Daimler global ağındaki farklı ekiplerle sanal ortamda bilgi alışverişinde bulunabilen Ar-Ge mühendislerimiz, küresel ekosistem içerisinde geleceğin teknolojilerini eş zamanlı olarak Türkiye’de geliştirme imkânı buluyor” dedi.

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