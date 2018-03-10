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Aksaray’dan dünyaya

Hürriyet Haber
10.03.2018 - 00:31 | Son Güncelleme:

MERCEDES-Benz Türk, 1986 yılında kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 250 bininci kamyonunu üretti. Actros 1853 LS 4x2 modeli kamyon İtalya’ya ihraç edilmek üzere banttan indi ve yola çıktı.

Tüm fabrika çalışanlarının katılımı ile düzenlenen 250 bininci kamyonun banttan iniş törenine, Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün ve Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer ev sahipliği yaptı. Almanya’dan Mercedes-Benz Kamyon Grubu Başkanı Stefan Buchner, Daimler Kamyon Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü Till Oberwörder, Aksaray Kamyon Fabrikası’nın da bağlı bulunduğu Mercedes-Benz Kamyon Grubu Üretimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gerald Jank da törene katılan isimler arasında yer aldı.
2017 yılında kamyon ihracatını bir önceki yıla oranla yüzde 38 artıran Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye pazarı dışında başta Avrupa olmak üzere 5 ayrı kıtada 70’den fazla ülkeye kamyon ihraç ediyor. Fabrikada 1.800’ü aşkın kişiye de istihdam sağlanıyor. Şirketlerinin yarım asrı aşkın süredir üstün performans gösterdiğini ifade eden Süer Sülün, “Başarılarla dolu tarihi ve kaliteli üretim geleneğimiz ile gurur duyuyoruz. 1986 yılında faaliyete geçerek bölgede çok önemli bir değer yarattığımız Aksaray fabrikamız pek çok ilke, başarıya ve rekora imza attı. Mercedes-Benz’in uzun yıllardır aralıksız Türkiye kamyon pazarının lideri olmasında çok büyük önemi olan Aksaray Fabrikası’nın başarı hikâyesini, değerli çalışanlarımızın yüksek motivasyonu ile sürdüreceğimizden eminim” dedi.

Etiketler: aksaray , gazetehaberleri , mercedes
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