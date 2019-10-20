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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)
20.10.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Aksaray'da üretiliyor! Ortadoğu'ya milyonlarca liralık gönderiliyor

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Aksaray'da üretiliyor! Ortadoğu'ya milyonlarca liralık gönderiliyor

AKSARAY’da bir firma Ortadoğu ülkelerine yıllık yaklaşık 50 bin ton olmak üzere 75 milyon liralık yonca ihracatı yapıyor. Hem kendi tarlasından hem de çiftçinin ürettiği yoncaların ihracatını gerçekleştiren firma, bölgede yaklaşık 400 aile geçim kaynağı oluşturuyor.

Yenikent beldesinde faaliyet gösteren bir firma, bin 500 dönümlük arazide yonca yetiştirip, 2 yıl önce ihraç etmeye başladı. Talebin artması üzerine bölgedeki çiftçilerden de yonca toplayıp, makinelerle balya haline getiren firma, başta Dubai, Katar olmak üzere Ortadoğu ülkelerine ihracat yapıyor. Firmanın ihracat sorumlusu Ahmet Mercanoğlu, yıllık yaklaşık 50 bin ton yonca ihraç ettiklerini belirtti. Mercanoğlu, şunları söyledi:

Aksarayda üretiliyor Ortadoğuya milyonlarca liralık gönderiliyor
"Çiftçilerden balya makinesi olan vatandaşlar bu işi, iç piyasa için yapıyordu. Son 2 yıldır ise yurt dışından yoğun talep olduğu için ihraç ediyoruz. 1500 dönüm kendi arazimiz var. Bunun dışında diğer üreticilerden de yonca toplayıp, Dubai, Katar, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn ve Somaliye gönderiliyoruz. Yılda yaklaşık 50 bin ton ihraç yapıyoruz ve yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı oldu. Şu an İspanya’dan da talep var. Önümüzdeki yıllarda ihracatın 60- 70 bin tona ulaşmasını hedefliyoruz."
Aksarayda üretiliyor Ortadoğuya milyonlarca liralık gönderiliyor
Mercanoğlu, yoncanın Ortadoğu ülkelerini ihraç edilmesinin nedenin de o ülkelere yonca ihracatında bir boşluk oluştuğunu ve bu boşluğu da Türkiye’nin doldurduğunu kaydetti.
Aksarayda üretiliyor Ortadoğuya milyonlarca liralık gönderiliyor
Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da kentte 216 bin dekarlık alanda yıllık 1 milyon 400 bin ton yonca üretildiğini belirtti. Artık yonca ihraç eden bir il olduklarını ifade eden Saklav, "İlimizdeki yoncanın çok kaliteli olması sebebiyle yonca ihraç ediyoruz. Ortadoğu ülkelerinden sonra bu sezon İspanyaya ihracatımız oluştu. Şu ana kadar 50 bin ton yonca ihracatı yaptık. Bu ihracatı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
Aksarayda üretiliyor Ortadoğuya milyonlarca liralık gönderiliyor

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