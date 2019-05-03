Aksaray’a 1.7 milyar TL’lik Mercedes katkısı
Türkiye'de faaliyetlerini 52 yıldır sürdüren Alman otomotiv devi Mercedes, 1986’da Aksaray’da kurduğu kamyon fabrikasının katkılarını somut bir şekilde ölçümleyebilmek adına bağımsız iki araştırma şirketiyle sosyal-ekonomik bir araştırma gerçekleştirdi.
495 milyon Euro’luk doğrudan yatırım yapılan fabrikanın şehre yaptığı somut katkıların ortaya konduğu araştırmaya göre Mercedes-Benz Türk; üretimiyle, sağladığı istihdamla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile şehirde 33 yılda 1.7 milyar TL’lik ekonomi yarattı. Yapılan araştırmaya katılan yerel halk, esnaf, yerel otoriteler, çalışan ve çalışan ailelerinden oluşan yaklaşık 2.000 farklı demografik yapıya sahip kişi; Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray ilinin bir simgesi olduğunu ve Mercedes-Benz Türk’ün kendi illerinde bulunmasının bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.
EKONOMİNİN % 20’Sİ
Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, bu coğrafyanın kaderini değiştirmedeki etkileri nedeniyle gururlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Zaman içerisinde gördük ki Aksaray, yerel kalkınmanın en güzel örneklerinden biri olarak dünyadaki sayılı Mercedes-Benz şehirlerinden biri oldu. Üretimimiz, ihracatımız, AR-GE faaliyetlerimiz, yarattığımız istihdam ve yatırım faaliyetlerimizle hem Aksaray’ın hem de ülkemizin ekonomisine katma değer sağlıyoruz. 2017 yılında Aksaray ekonomisinin toplam GSYİH’sı TÜİK verilerine göre 10 milyar 636 milyondur. Buna göre Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın çevresine dolaylı ve uyarılmış etki ile toplam bölgesel ekonomik etkisi Aksaray ekonomisinin yaklaşık yüzde 20’si oranında bir büyüklüğe sahiptir. Bundan 33 yıl önce ilk temel atılırken, bu yatırımın sadece iş olanağı sağlamakla sınırlı olmayacağını ve istihdamın yaşam kalitesine doğrudan etki edeceğini öngörüyorduk, bu rakamlar öngörülerimizin doğru olduğunu kanıtlıyor.”
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