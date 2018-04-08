Aksaray ihracatı ‘çekici’ değil

TÜRKİYE’de yatırımların ülke geneline yayılması için bölgelere göre teşvikler verilirken, en büyük yatırım teşvikini alan Orta Anadolu ise ihracatta lojistik problemleri yaşıyor. 32 yıl önce ağırlıklı olarak iç pazarı düşünerek Aksaray’da kamyon üretimine başlayan ve bugüne kadar 500 milyon Euro yatırım yapan Alman Mercedes-Benz, ihracatının hızla artmasıyla birlikte lojistik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Aksaray’dan en yakın limanın 850 kilometrenin üzerinde olması Mercedes’in ihracatta elini kolunu bağlarken, bu konuda hükümetten acil destek bekleniyor.

ÇEKİCİDE 3 KAMYON

Mercedes-Benz Türk’ün Başkanı ve CEO’su Süer Sülün, Türkiye’de yatırımların belirli bir bölgeye yığılmak yerine genele yayılması gerektiğini belirterek, “Bu noktada bölgesel yatırım teşviklerinin çok doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Biz 32 yıl önce Aksaray’da kamyon üretmek için yatırım kararı aldığımızda iç pazar ve savunma sanayini düşünmüştük. O dönem ihracat düşüncemiz yüksek değildi. Ama son yıllarda Türkiye’de üretilen kamyonlar batı ülkelerinde de büyük talep görüyor. 2014’te 500 adet olan ihracatımız geçtiğimiz yıl 6 bin 500 adede çıktı. Bu yıl 10 bin adetlik ihracat hedefliyoruz. Geçen yıl yaptığımız 110 milyon Euro’nun üzerinde yatırımla Aksaray fabrikasının kapasitesini 34 bin adede çıkardık. 2 yıl içinde 17 bin adetlik ihracat hedefliyoruz ki bu 1 milyar Euro’luk ihracat demek” dedi.

Aksaray’a Ar-Ge merkezi kurup, yan sanayi firmalarını da yatırıma çektiklerini hatırlatan Sülün, en büyük sıkıntılarının ise lojistik olduğunu belirtiyor. Sülün, şunları söyledi: “Aksaray’dan ihracat yapmak maliyet açısından kolay değil. Aksaray’ın Pendik’teki limana mesafesi 850 kilometre ve kamyonları çekiciyle limana götürüyoruz. Bir çekiciyle en fazla 2 kamyon taşıyabiliyoruz. Bu sıkıntıyı aşmak için çekiciye 3 kamyon üst üste koyup taşımak istiyoruz. Bu sayede kamyon başına 100 Euro avantaj elde edebiliriz. Bu talebimizi Ulaştırma Bakanlığına ilettik. Bize göre 3 kamyon taşımanın tehlikesi yok, dünyada yapılıyor. Ayrıca Konya’ya ulaşan demiryolu hattını Aksaray’a taşımak da bir çözüm olabilir. Eğer bu destekleri alamazsak 17 bin adetlik ihracata, yani 1 milyar Euro’ya ulaşmamız mümkün gözükmüyor. Bu sıkıntının çözüleceğine inanıyoruz.”

Sülün, kamyon ihracatının bu noktaya geleceğini öngöremediklerini kabul ederek, “Tabii ki şimdiki aklımız olsa bu yatırımı zamanında Aksaray’a değil limana yakın yapardık. O dönem iç pazar ağırlıklı çalıştığımız ve Aksaray’dan tüm Türkiye’ye ulaşabildiğimiz için bu kararı verdik. Biz yatırımlarımızı ve üretimimizi artırarak devam edeceğiz” dedi. Aksaray’daki üretimi ikiye bölmek gibi planlarının şu an için olmadığını belirterek, “Ama arkadaşlardan her türlü duruma göre çalışma istedim” yorumunu yapıyor.

TÜM DÜNYAYA AKSARAY ONAYI

MERCEDES-Benz Türk’ün Başkanı ve CEO’su Süer Sülün, hükümetin Ar-Ge teşviklerinin etkisiyle kendilerinin de bu konuda hızlı adım attıklarını belirterek, “Hoşdere’den sonra ikinci Ar-Ge merkezimizi eylül ayında Aksaray’da açacağız. Hoşdere’deki merkezimizde hem otobüs hem kamyon geliştirilmesine ciddi destek veriyoruz. Avrupa’da satışa sunulan tüm Mercedes otobüslerinin testleri ve son onayları Aksaray’da gerçekleşiyor. Aksaray’daki Ar-Ge merkezimiz ise dünyada satılan tüm Mercedes markalı kamyonların test merkezi olacak. Biz tüm yeni model kamyonların yol testlerini Türkiye’de yapacağız. Türkiye’deki rotaları ülkelere göre belirledik. Üretilen tüm kamyonlar Aksaray’a gelip test edilecek ve son kararı biz vereceğiz. Yani Aksaray’ın testinden geçmeyen ve onaylanmayan kamyonlar satışa sunulmayacak” dedi.

YENİ MAKAM ARACI

SÜER Sülün, makam aracı olarak Mercedes’in büyük beğeni toplayan ilk pick-up modeli X Class’ı kullandığını belirterek, “Özellikle hafta sonu bu aracı kullanmaktan büyük zevk alıyorum” dedi.

İHRACAT HEDEFİ 2 MİLYAR EURO

MERCEDES’in 51 yılda Türkiye’ye 1.1 milyar Euro’luk yaptığını hatırlatan Sülün, toplam ciro ve ihracat hedefleri hakkında şunları söyledi: “Bugün Aksaray’da 34 bin kamyon, Hoşdere’de 4 bin 700 adet otobüs üretme kapasitesine sahibiz. Eğer kamyon ihracatını hedeflediğimiz gibi 1 milyar Euro’ya çıkartabilirsek, Mercedes-Benz Türk’ün 2-3 yılda toplam ihracatı kamyon, otobüs ve mühendislikle 2 milyar Euro’ya yaklaşacak. Ciromuz ise 4.5-5 milyar Euro civarına ulaşacak” dedi.

100 MİLYONLUK MÜHENDİSLİK İHRACATI

SÜER Sülün, Mercedes-Benz Türk’ün Ar-Ge ve ticari araç üretiminde söz sahibi olduğunu belirterek, “Gerek teknoloji geliştirme, gerek teknik geliştirmelerde Türk mühendislerinin payı büyük. Bugün dünyaya 65 milyon Euro’luk servis yani mühendislik ve IT (bilgi teknolojileri) ihracatı yapıyoruz. Aksaray’daki Ar-Ge merkezimizle bu tutarı 100 milyon Euro’ya çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı.