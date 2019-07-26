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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
26.07.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Akraba tavsiyesiyle başladı! 7 ülkeye ihracat yapıyor

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Akraba tavsiyesiyle başladı! 7 ülkeye ihracat yapıyor

TKDK verdiği destekle tesis kuran Osman Ocaklı, kurduğu tesiste 35’in üzerinde tıbbi ve aromatik bitki işleniyor. 1 milyon dolarlık ihracat hedeflediklerini dile getiren Osman Ocaklı, “Amacımız en iyi ve en kaliteli ürünü üreterek dünya pazarına sunmak” açıklamasında bulundu.

Çorum’da kimyager yakının tavsiyesi üzerine tıbbi ve aromatik bitki işleme sektörüne giren Osman Ocaklı, 7 ülkeye ihracat yapıyor. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun IPARD II 1.Proje Çağrı Dönemindeki 1,3 milyon lira sözleşme tutarlı tıbbi ve aromatik bitki işleme ve paketleme projesi için başvuran Ocaklı’ya 777 bin lira hibe verildi.

TKDK desteğiyle işini büyüten Ocaklı, Organize Sanayi Bölgesine bir yıllık 500 ton ürün işleme kapasitesine sahip tesis kurdu. Tesiste çörek otu, kuşburnu, aspir, üzüm-nar-incir çekirdekleri, ceviz gibi 35 çeşit ürün üzerine soğuk sıkım yöntemi ile yağ ve posa çıkaran Ocaklı, ürettiği ürünleri Amerika başta olmak üzere, Almanya, Kanada, Belçika, Fransa, Bulgaristan ve Suudi Arabistan’a ihraç ediyor. Ocaklı, 2019 yılında ise 1 milyon dolar ihracat hedefliyor.

Akraba tavsiyesiyle başladı 7 ülkeye ihracat yapıyor
Kimyager bir yakının tavsiyesiyle 2003 yılında iş dünyasına atıldığını dile getiren Osman Ocaklı, 15 yıldır tıbbi ve aromatik bitki işleme sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Amaçlarının en iyi ve en kaliteli ürünü üreterek dünya pazarına sunmak olduğunu dile getiren vurgulayan Ocaklı, “Firma olarak tesiste tıbbi ve aromatik bitki ile tohumların yağlarını çıkarıyoruz. Soğuk pres yöntemiyle ağırlı olarak çörek otu, kuşburnu, aspir, üzüm-nar-incir çekirdekleri, ceviz gibi 35’in üzerinde ürünü işliyoruz. Ürettiğimiz ürünleri hem yurt içi ve yurt dışına satıyoruz" dedi.

2015-2017 yılları arasında Amerika’ya ihracatla birlikte Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket arasında 59. olduklarını anlatan Ocaklı, bunun kendilerini daha fazla ve azimle çalışmaya teşvik ettiğini dile getirerek, “2017 yılı sonunda TKDK’ya müracaat ederek Organize Sanayi Bölgesi’nde 4 bin metrekareden oluşan bir alana yeni fabrikamızı inşa ettik. Şuan ki hedefimiz daha fazla ülkeye daha fazla ürün ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.

Akraba tavsiyesiyle başladı 7 ülkeye ihracat yapıyor
Tıbbi ve aromatik bitki işlemenin yanı sıra Çorum’da tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini anlatan Ocaklı, "İyi ham madde bize pazar kazandırıyor. Bu nedenle ilimizde, alım garantili sözleşmeli üretim modelini, aynı zamanda tohum ve teknik destek vererek uygulamaya başladık. Böylece Çorum’da tıbbi ve aromatik bitki ekilişlerinin ve çeşitliliğinin artmasına da katkı sunuyoruz. İşimizi seviyoruz. Bölgemizde ağırlıklı olarak çörek otu ekimi ağırlı olarak yapılmakta. Bu yıl ekim alanı 5 bin dönüme kadar çıktı. Bunun yanında lavanta üreticilerini de destekliyoruz. Bu çeşitliliğin artırılması için her türlü desteğe hazırız. Bunun içinde her türlü desteğe hazırız. Amacımız yerli üretim. Ürettiğimiz ürünleri de pazarlayabilmek. Şuan 7 ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracatımızı artırmak için yurt içinde ve yurt dışında fuarlara katılıyoruz. Büyümek için daha çok çaba sarf edip başarılı olacağız” şeklinde konuştu.

İş dünyasının yanı sıra havacılıkla da uğraştığını söyleyen Ocaklı, “Ultra light pilotuyum. Kendime ait 2 kişilik uçağım var. Bunu sportif olarak kullanmanın yanı sıra Ankara’dan Çorum’a iş icabı da kullanıyorum. Sportif havacılığın ülkemizde daha da gelişmesini temenni ediyorum” dedi.

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