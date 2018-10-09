Aköde Elektronik’e faaliyet izni çıktı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para ihraç etmek üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verdi.
RESMİ Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararlarına göre ayrıca, Akbank'a, Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye; pazarlama ve satış sonrası desteği, çağrı merkezi operasyonları ve suiistimal operasyonlarının yönetimi konularında destek/danışmanlık hizmeti sağlanmasına izin verildi.
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