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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
26.10.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde "fırtına" tatbikatı

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Akkuyu Nükleer Güç Santralinde "fırtına" tatbikatı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'de 14 kurum ve 175 personelin katılımıyla "Ortak Kurumlar Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

Türkiye'nin ilk nükleer projesi olan ve yapımı süren Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), olası fırtına sonrası oluşabilecek olumsuzluklara yönelik 14 kurumun iş birliğiyle tatbikat gerçekleştirildi.

Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'nde yapımı devam eden santralde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Akkuyu Nükleer AŞ tarafından "Ortak Kurumlar Acil Durum Tatbikatı" yapıldı.

Kurumun güvenlik birimlerinin yanı sıra tatbikata Jandarma Akkuyu Koruma Taburu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Orman Bölge Müdürlüğü, Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün de aralarında olduğu 14 kurum ile 175 personel katıldı.

Koordinasyon merkezinden yönetilen ve ilk kez yapılan geniş kapsamlı tatbikatın senaryosuna göre, santralin inşaat sahasında çıkan fırtına nedeniyle, 11 ayrı bölgede yangın, elektrik kesintisi, iletişim sistemi arızası ve trafik kazası gibi olaylar yaşandı.

İlk olarak alanın korunması ve transfer çalışmalarına destek için mevcut ekiplere ek jandarma ve güvenlik personeli görevlendirildi.

Ekipler tarafından personeller tahliye edilirken bir iş makinesiyle çarpışan otomobildeki yaralılar itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı, Turkcell ve Türk Telekom ekiplerince çıkan arızalar onarıldı.

DENİZDE VE KARADA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Ormanlık alanda elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıkan yangına da denizden su alan helikopter ve Orman Bölge Müdürlüğünün ekipleriyle müdahale edildi.
Açık alandaki katı atıklar da çıkan yangını ise Akkuyu Nükleer AŞ ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri söndürdü.
Taş döküm alanında kayalıklara sıkışan 2 kişi, UMKE ve AFAD ekiplerince taşlar kesilerek kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ambulans helikoptere taşınan yaralılar, hastanelere sevk edildi.

Doğu kargo limanı olarak adlandırılan bölgede denize düşen bir kişi de botla kurtarıldı.

Başarıyla sona eren tatbikatta, yangın senaryolarında renkli sis tüpleri, yaralanma olaylarında ise cansız mankenler kullanıldı.

"TÜRKİYE, ENERJİ ALANINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜCE KAVUŞMUŞ OLACAK"

Tatbikatı izleyen Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri olduğuna vurgulayarak, "Tüm Türkiye'nin gözü, bu proje üzerinde. Reaktörlerin devreye girmesiyle Türkiye, enerji alanında çok önemli bir güce kavuşmuş olacak." dedi.

Ayvat, tatbikata ülkenin çok önemli kurumlarının katıldığını belirterek, "Tatbikatın başarıyla gerçekleştiğini gördük. Tüm kurumlar, personelleriyle birlikte özveriyle çalıştılar. Akkuyu'nun, böyle şeylere hazır olduğunu gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Tatbikatı koordine eden Akkuyu Nükleer AŞ Yangın Güvenliği Departmanı Sorumlusu Semih Kumaş da 47 araç ve 175 personelin tatbikatta yer aldığını, bir fırtınadan sonra yaşanabilecek olumsuzlukların senaryoya dahil edildiğini anlattı.

Tatbikatın, Türkiye'deki mevzuat uyarınca gerçekleştirildiğini vurgulayan Kumaş, "Tatbikat boyunca tüm kurumlar kendilerine verilen görevleri yerine getirdiği gibi senaryo süresine de tam olarak uydular. Kurumların paydaş şekilde çalışması, alan içerisinde kanıtlandı." dedi.

Kumaş, tatbikatların her yıl devam edeceğini sözlerine ekledi.

Tatbikatı, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, Silifke Belediye Başkanvekili Sadık Altunok, Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileri ile çok sayıda uzman izledi.

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