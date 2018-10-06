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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
MERSİN (AA)
06.10.2018 - 17:38, Son Güncelleme:

Akkuyu NGS kapılarını ilk kez ziyarete açtı 

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Akkuyu NGS kapılarını ilk kez ziyarete açtı 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu NGS'de "Açık Kapı" etkinliği düzenlendi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk açıklamasında "Aktif olarak ziyaret etkinliklerini yapmaya başladık. İleride bunu sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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  • Akkuyu NGS kapılarını ilk kez ziyarete açtı
  • Akkuyu NGS kapılarını ilk kez ziyarete açtı
  • Akkuyu NGS kapılarını ilk kez ziyarete açtı
  • Akkuyu NGS kapılarını ilk kez ziyarete açtı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali projesi olan ve yapımına devam edilen Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), "Açık Kapı" etkinliği kapsamında ilk kez vatandaşların ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı 3 Nisan 2018'de temeli atılan Akkuyu NGS'de düzenlenen  etkinlik kapsamında, Gülnar ilçesinde görevli muhtarlar ile vatandaşlardan oluşan 312 kişi, otobüslerle santral sahasını gezdi.      

Daha önce Rusya'da eğitim alan Türk mühendisler ve rehberler eşliğinde yapılan gezide, vatandaşlara santraldeki inşaat çalışmalarında gelinen son durum anlatıldı.     

Vatandaşlar, santralin nasıl çalışacağı, ekonomiye sağlayacağı katkılar ve alınan güvenlik önlemleri konusunda da bilgilendirildi.     

Gülnar Kaymakamı Mehmet Erhan Türker ve Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel de santral sahasını ziyaret ederek, Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuriy Galanchuk'tan bilgi aldı.     

Galanchuk, etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, "Aktif olarak ziyaret etkinliklerini yapmaya başladık. İleride bunu sürekli olarak yapmaya devam edeceğiz. 6 ayda bir yapmayı düşünüyoruz. İnsanlarla daha çok ve daha samimi bir diyalog kurma çabasında olacağız." dedi.     

"SANTRALİN BİR ZARARININ OLMADIĞINI, GÜVENLİ OLDUĞUNU GÖRDÜK"     

Ziyaretçilerden 21 yaşındaki Emine Kızıl da etkinliğe küçük oğluyla birlikte katıldığını belirterek, "Santrali görmek, tanımak için geldim. Güzel bir yer, iyi olmuş. Burayı görmeyi merak ediyordum. İnşallah gerisini de bekliyoruz." diye konuştu.     

Gülseren Dibek, ilk kez bir nükleer santralin alanını gezdiğini dile getirerek "Daha önce Rusya'ya ziyaret için düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştum ama gidememiştim. Buraya geldim, gördüm. Çok güzel olmuş. İnşaat çalışmalarını, taş kırma çalışmalarını gördük. Eskiden santrallerin yakınlarında hiç yeşillik olmayacağını söylerlerdi. Öyle olmadığını gördüm. Santralin bir zararının olmadığını, güvenli olduğunu gördük." ifadesini kullandı.     

Ziyaretçilerden 73 yaşındaki Mevlüt Çiftçi ise geziyi çok beğendiğini anlatarak, "Memleketimiz, milletimiz için hayırlı olsun. Ben zaten en baştan beri memlekette bu hizmetlerin olmasını istiyordum. Keşke ben de bitimini görebilsem. Her şeyi çok beğendim." dedi.     

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