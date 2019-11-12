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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Umut ERDEM/ANKARA
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akkuyu için Rusya’da mühendis yetişiyor

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Akkuyu için Rusya’da mühendis yetişiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye alınmasıyla enerjide dışa bağımlılığın azalacağını söyledi.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni’nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, “Akkuyu NGS’nin kurulmasıyla birlikte, birincil enerji kaynaklarında dışa bağımlılığımız yaklaşık yüzde 75 oranında olup yerli enerji kaynaklarımızın azami derecede kullanılması, yenilenebilir enerjinin elektrik üretimimiz içerisindeki payının artırılması, enerjinin daha verimli kullanılması ve nükleer enerjinin de elektrik üretim portföyüne dahil edilmesi planlanıyor” dedi. Akkuyu NGS Projesi, inşaat döneminde yaklaşık 12 bin, işletme döneminde ise yaklaşık 3 bin 500 operatör, mühendis, teknisyen ve işçiye istihdam imkanı sağlanacağını kaydeden Dönmez, şunları söyledi: “Akkuyu’da çalışacak operatör ve mühendis ihtiyacının karşılanması amacıyla Rusya’ya gönderilen öğrencilerden 88’i mezun olup iş başı yapmış, 156 Türk öğrenci Rusya’da eğitimlerine devam ediyor. Bunun yanında, 22 öğrenci bu yıl yüksek lisans için Rusya’ya gönderilmiş olup eğitimlerini tamamladıktan sonra Akkuyu Projesi’nde çalışacaklar. Projenin ilerleyen safhalarında hedef, Akkuyu NGS’nin tamamen Türk mühendis, teknisyen ve işçisi eliyle işletilmesi.”

SÜREKLİ DENETLENİYOR

Bakan Dönmez şu bilgileri verdi: “Nükleer tesislerin yer değerlendirme, tasarım, inşaat, işletmeye alma, işletme, işletmeden çıkarma ve sahanın düzenleyici kontrolden çıkarılması aşamalarında ve acil durumlarda İyonlaştırıcı radyasyonun zararlı etkilerinden korunmasına ilişkin uyulması gereken hususlar 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Nükleer Tesislerde Radyasyondan Korunma Yönetmeliği’nde tanımlanmakta olup bahse konu tesisin yönetmeliğe uyumu Nükleer Düzenleme Kurumunca denetleniyor. Akkuyu NGS, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) nükleer güvenlik gereklilikleri de dâhil olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuata göre, deprem riski de dikkate alınarak Akkuyu Nükleer A.Ş. tarafından tasarlanmıştır. NDK denetimlerine ek olarak, teknik destek kuruluşları ve yetkilendirilmiş bağımsız nükleer denetim kuruluşları vasıtasıyla Akkuyu NGS sürekli olarak denetlenmektedir. Akkuyu NGS’nin soğutma suyu denizden karşılanacak olup santralin deniz ortamına radyolojik ve termal etkilerinin analizi ÇED aşamasında yapılmıştır. Deniz deşarjlarına ilişkin radyolojik etki analizinde belirlenen dozlar mevzuatta yer alan limitlerin altındadır.”

 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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