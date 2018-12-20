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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
20.12.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Akkök Holding yönetim kurulu başkanlığına Raif Ali Dinçkök atandı

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Akkök Holding yönetim kurulu başkanlığına Raif Ali Dinçkök atandı

Akkök Holding’in yönetim kurulu başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli yönetim kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı.

Temelleri 1952 yılında merhum Raif Dinçkök tarafından atılan, başta kimya, enerji ve gayrimenkul olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren, Türk sanayisinin önde gelen gruplarından Akkök Holding’in yönetim kurulu başkanlığı görevine, Ali Raif Dinçkök’ün vefatının ardından 18 Aralık 2018 tarihli yönetim kurulu kararıyla Raif Ali Dinçkök atandı.

Akkök Holding Yönetim Kurulu tarafından yönetim kurulu başkanı olarak atanan Raif Ali Dinçkök, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Bugün Türk sanayisinin lokomotif gruplarından biri olan Akkök Holding’in yönetim kurulu başkanı olarak seçilmekten onur duyuyorum. Sevgili babam Ali Raif Dinçkök’ün gösterdiği yolda, tüm şirketlerimizle ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ederek yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum”.

RAİF ALİ DİNÇKÖK KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da doğan Raif Ali Dinçkök, 1993 yılında Boston Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Akkök Holding’te çalışmaya başladı. 1994-2000 yılları arasında Ak-Al Tekstil San. A.Ş. satın alma bölümünde, 2000-2003 yılları arasında ise Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.’de koordinatör olarak kariyerine devam eden Raif Ali Dinçkök; yönetim kurulu başkanlığı görevi öncesinde, Akkök Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi ve icra kurulu başkan yardımcısı olarak görev almıştır. Raif Ali Dinçkök, Akmerkez GYO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra, başta Aksa Akrilik, Akiş GYO, Ak-Kim ve Gizem Frit olmak üzere çeşitli Akkök Holding şirketlerinde yönetim kurulu başkan vekilidir. Aynı zamanda, Akkök Holding şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

 

 

 

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