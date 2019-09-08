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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
08.09.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Akıncı İHA, Ekim ayında ilk uçuşunu yapacak

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Akıncı İHA, Ekim ayında ilk uçuşunu yapacak

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar “17-22 Eylül arasında Teknofest var, hemen peşinden, takip eden ayda havaların durumuna göre ve bütün emniyet kriterlerini geçtiği anda uçuracağız” dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, çok yakın bir zamanda Akıncı İHA'nın ilk uçuşunu hedeflediklerini belirterek, "17-22 Eylül arasında Teknofest var, hemen peşinden, takip eden ayda havaların durumuna göre ve bütün emniyet kriterlerini geçtiği anda uçuracağız" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Teknofest çerçevesinde Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen roket yarışlarına katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Bayraktar, atışların ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Roket yarışması da Teknofest kapsamında en önem verdiğimiz yarışmalardan bir tanesi. 19 farklı teknoloji yarışması var. Teknofest’e bu yıl rekor düzeyde bir katılım oldu. Geçen yılın yaklaşık 8-9 katı. Geçen yıl 2 bin takım başvurmuştu, bu yıl 17 bin takım başvurdu ve 55 binin üzerinde öğrenci katıldı. Bu yıl Teknofest her anlamda patlama yaptı diyebiliriz. Burada da roket yarışmasının iki kategorisi var. Yüksek ve alçak irtifa. 9 lise takımı toplamda 571 takım başvurdu, 79 takım yarışıyor. Bunların 9’u lise takımı. Yani düşünün ki geleceğin uzay, uydu sistemlerini, hava savunma sistemlerini yapacak genç kardeşlerimiz lise çağından bu alana hazırlanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.

Akıncı İHA’nın kontrol ve denemelerinin devam ettiğini bildiren Bayraktar, “İnsansız hava araçları biraz çocuk gibi, biraz yüzmeye benzetiyorum bunu ama emeklemeye başladı. Ayağa kalkıp yürüyecek, sonra biraz pist üzerinde koşacak. Çok hızlı koşunca zaten uçmaya başlıyor. Dönüp inmesi kalıyor. Tabi ki bunu otomatik bir şekilde yapıyor hava aracımız, şu anda emniyetli bir şekilde bütün adımları ve sistemleri kendi mühendislerimiz geliştiriyor. Elektroniklerini, yazılımlarını, milyonlarca satır kod var içerisinde, binlerce devre bileşeni var. Onlarca gömülü bilgisayar var. Yerdeki sistemleri var, mekanik sistemleri var. Yıllardır bunlar tasarlandı, hepsi bir araya geldi ve denemeleri devam ediyor” şeklinde konuştu.

Akıncı İHA’nın çok yakında uçacağını belirten Bayraktar, “Çok yakın bir zamanda Teknofest’ten sonra ilk uçuşunu hedefliyoruz. 17-22 Eylül arasında Teknofest var, hemen peşinden, takip eden ayda havaların durumuna göre ve bütün emniyet kriterlerini geçtiği anda uçuracağız. Aslında bütün sistemler bir arada ama kontroller devam ediyor. Yakın bir zamanda ilk uçuşunu da yapacak” dedi.

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