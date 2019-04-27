Akıncı: Daha etkin bir merkez olacağız
İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) yönetimi 8’inci Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Genel Kurulda, 2018 yılı faaliyetlerini değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akıncı, ISTAC’ın çıtayı adım adım yukarı taşıdığını ve yeni dönemde daha aktif, daha etkin bir merkez haline gelmeyi hedeflediklerini vurguladı. Akıncı, “Türkiye’nin tahkim merkezi için Genel Kurulumuzdan aldığımız güvenle, yola daha güçlü devam ediyoruz” mesajı verdi. Divan Heyeti Başkanlığı’nı Arif Parmaksız’ın yaptığı Genel Kurul’da, ISTAC yönetimi için oy kullanıldı. Genel Kurul’da gerçekleşen seçim sonucu; Ziya Akıncı (Başkan), Müjdat Keçeci, Hakan Öztatar, Mehmet Fatih Bilici ve Bülent Şarlan yeni Yönetim Kurulu’nu oluşturdu. İstanbul Tahkim Merkezi Yönetim Kurulu, iki isim değişikliğiyle ikinci 4 yıllık dönemde de göreve devam edecek. Türkiye İhracatçılar Meclisi’ni (TİM) temsilen, ilk dönem yönetim kurulunda Başkan Vekili olarak görev yapan Mustafa Çıkrıkçıoğlu ISTAC’a veda ederken, üyelik koltuğunu TİM temsilcisi Mehmet Fatih Bilici’ye devretmiş oldu. Türkiye Barolar Birliği’ni temsilen ISTAC yönetiminde 4 yıl görev yapan avukat Rifat Bacanlı da, yönetim kurulu üyeliğini meslektaşı Bülent Şarlan’a devretti. Bacanlı’nın ISTAC Genel Kurul üyeliği ise devam ediyor.
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