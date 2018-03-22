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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
22.03.2018 - 00:23, Son Güncelleme:

Akın başladı: Türkiye 1 numara... Dikkat çeken talep!

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Akın başladı: Türkiye 1 numara... Dikkat çeken talep!

TÜROB Başkanı Timur Bayındır, 2017 yılında 2,5 milyon İranlı turisti ağırlayan Türkiye'nin İran'da 1 numaralı turizm pazarı haline geldiğini, Nevruz Bayramı boyunca İstanbul ve Van başta olmak üzere Türkiye'nin yine İranlı akınına sahne olacağını bildirdi. Bayındır talebin İstanbul ve Van'da yoğunlaştığını belirtti.

Türkiye Otelciler Birliği'nden (TÜROB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Bayındır, 21 Mart'ta başlayan Nevruz bayramının İranlı turist trafiğinin en fazla hızlandığı dönem olarak öne çıktığını, bu trafiğin bu yıl mart ayında da artarak devam edeceğini belirtti.

Geçen yıl mart ayı genelinde Türkiye'ye 250 bin İranlı turistin geldiğini kaydeden Bayındır, "Bunun üçte biri İstanbul'a, geri kalanı da başta Van olmak üzere diğer bölgelere geldi. Bu yıl bu sayının yüzde 10-15 civarında artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE VAN

Şu anda yine İstanbul ve Van'a yüksek talep olduğuna işaret eden Bayındır, "İstanbul'da Taksim ve Sultanahmet bölgesi otellerinde İranlı turistin etkisiyle yüksek doluluklara ulaşılacak. Van'da da hemen hemen otel kapasitelerinin tamamı dolacak. Ancak Antalya ve kıyı bölgelere İranlı talebinde daralma söz konusu." açıklamasında bulundu.

Bayındır, İranlı turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğunu, Türkiye'yi ziyaret eden İranlı turistlerin yaptıkları geceleme sayısının ortalama 6 gece ve kişi başı harcamanın bin dolar olduğunu, Türkiye'yi ziyaret eden yabancıların ortalama harcamasının da 630 dolar düzeyinde bulunduğunu kaydetti.
Türkiye'nin İran için öncelikli destinasyonlar arasında yer aldığını kaydeden Bayındır, özellikle İstanbul, Van ve Antalya'nın popüler olduğunu, alışveriş, iş ve tatil segmentlerinde öne çıktığını belirtti.

BANKACILIK SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Bayındır, pazarı olumsuz etkileyebilecek herhangi bir olumsuz gelişmeme yaşanmaması halinde yıl sonu itibariyle İranlı turist sayısında artış öngörüldüğünü ifade etti.

Bayındır, şunları kaydetti:

"İran'ın bankacılık sistemi Türkiye ile uyumlu değil. Bu durum İran’dan Türkiye'ye potansiyelin altında turist gelmesine neden oluyor. Kredi kartı kullanımı olmadığı için İranlı turistler yüklü bir nakitle yolculuk etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla gelenler de potansiyelinin altında harcama yapabiliyor. DEBİT adı verilen nakit para kartı sistemi hayata geçirilebilir. Bu sitemle DEBİT kartlarına para yükleyen İranlılar, Türkiye'deki harcamalarını bu kartla yapabilirler. İran Riyali, İran dışında çevirilebilir bir para olmadığı ve İran'da kredi kartı kullanımı olmadığı için İranlı turistlerin seyahatlerini önceden satın almaları gerekiyor. Bu sebeple çoğunlukla yerel acentelere başvuruyorlar." 

İranlı turistler Nevruz için barlara akın etti
İranlı turistler Nevruz için barlara akın etti!
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