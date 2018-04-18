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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
18.04.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Şimdiden doldu! Otobüslerde yer kalmadı

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Şimdiden doldu! Otobüslerde yer kalmadı

Burulaş Genel Müdürü Çapar: "İşletmelerden elimize ulaşan bilgilere göre, araç ve yolcu kapasitesi bakımından genel anlamda 20-23 Nisan tarihleri arasındaki tüm seferlerin koltuk satışları büyük oranda dolmuş durumda" açıklamasında bulundu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonuyla birleşmesiyle oluşacak 3 günlük tatil dolayısıyla Bursa otogarında yoğunluk yaşanıyor.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ (BURULAŞ) Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa Uluslararası ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde normalde günde ortalama bin 100 aracın çıkış yaptığını söyledi.
23 Nisan'da otogardan günlük araç çıkışının bin 100'den bin 400'ün üzerine yükselmesini beklediklerini ifade eden Çapar, yolcu sayısında ise normal günlere oranla ortalama yüzde 40 civarında bir artış olacağını belirtti.

BBBUS ile Bursa Terminal-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seferlerin yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Çapar, "Vatandaşlardan yoğun ilgi görmekteyiz. Artan yolcu taleplerine bağlı olarak ek seferlerle havalimanına karşılıklı ulaşım hizmetimizi konforlu, hızlı ve kaliteli bir şekilde sağlamaktayız. Kısa zaman içinde mevcut araç filomuza ek olarak 6 otobüs dahil etmek suretiyle sefer sıklığımızı artırarak yolcularımıza konforlu, hızlı ve kaliteli hizmetimizi sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Çapar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazartesi gününe denk gelmesiyle vatandaşların üç günlük tatili değerlendirmek için çeşitli planlar yaptıklarına değinerek, şunları kaydetti:

Şimdiden doldu Otobüslerde yer kalmadı

"Hafta sonunu da kapsayacak şekilde üç günlük bir tatil süreci bizleri bekliyor. Terminal tesis ve hizmet kapasitesi bu tür artışları kaldırabilecek yeterlilikte olduğundan bu üç günlük tatil süresince hiçbir aksaklık yaşanmayacak. Artan yolcu taleplerine bağlı olarak normal seferlere ilaveten ek seferler ilgili firmalar tarafından planlanmıştır. İşletmelerden elimize ulaşan bilgilere göre, araç ve yolcu kapasitesi bakımından genel anlamda 20-23 Nisan tarihleri arasındaki tüm seferlerin koltuk satışları büyük oranda dolmuş durumda."

Çapar, gerek terminal işletmesi ve gerekse zabıta görevlileri tarafından kayıt dışı veya kaçak sayılan yolculuk girişimlerinin takip edildiğini ve kural dışı durumlara karşın gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

 

"DOLULUK ORANIMIZ ŞİMDİDEN YÜZDE 100'E ULAŞTI"

Pamukkale Turizm 2. Bölge Müdür Yardımcısı Hamit Ocak da 23 Nisan'ın hafta sonu ile birleşmesiyle yoğunluk yaşandığını söyledi.
Ocak, 21-22 ve 23 Nisan'da yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, "Ek seferler düzenlendi. Ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. 23 Nisan'ın pazartesiye denk gelmesi hafta sonu yoğunluğunu da artırdı." dedi.

Yaz sezonu öncesi 23 Nisan'ın ilk tatil olduğunu vurgulayan Ocak, "23 Nisan ile ilk tatil planlaması da yapılıyor. Bu tatille birlikte yeni sezon da başlıyor. 23 Nisan ile birlikte yeni sezonun güzel geçeceğini ümit ediyoruz. Dolu dolu bir sezon bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

"23 NİSAN BİZİM SEKTÖRE NEFES ALDIRACAK GİBİ"

Uludağ Turizm Bursa Bölge Müdürü Erdal Kapacak da sektörleri açısından genelde durgun bir dönemin yaşandığını aktardı.
23 Nisan'da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili dolayısıyla ciddi bir artış beklediklerini ifade eden Kapacak, "23 Nisan tatili bizim sektöre nefes aldıracak gibi. Uzun mesafelerde değil de genelde kısa mesafeler ve tatil beldelerinde yoğunluk olacak." dedi.

 

 

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