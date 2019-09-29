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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.09.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Akıllı telefonlara servet harcandı

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Akıllı telefonlara servet harcandı

Küresel düzeyde, yılın ilk yarısında, akıllı telefonlar için 210 milyar avro harcandı.

Küresel akıllı telefon satışları yılın ilk yarısında 210 milyar avro olarak gerçekleşirken Türkiye'de aynı dönemdeki satışların tutarı 1,8 milyar avro (11,8 milyar lira) oldu.

AA muhabirinin araştırma şirketi GfK'nın verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon avro harcanması, bunun yaklaşık yüzde 43'ünün daha yüksek özelliklere sahip akıllı telefonlardan kaynaklanması bekleniyor.

Gerçekleşmiş satışlar açısından değerlendirildiğinde ise ocak-haziran döneminde tüketiciler, akıllı telefonlara 210 milyar avro harcarken, daha sofistike fotoğraf ve video çekimi akıllı telefon sektöründeki başarı faktörü olarak görüldü.

Özellikler açısından bakıldığında 6-7 inç ekran, 20 megapiksel ve üstü kamera, 128 GB ve üstü depolama özelliğine sahip ürünler, 2019'un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16'sını (33 milyar avro) oluşturdu.

İKİ KAMERALI TELEFONLARA BÜYÜK İLGİ

Araştırmaya göre, yüksek çözünürlüklü kamera özelliği ile telefonlarda çoklu kamera kullanımı da hız kazandı.

Ocak-haziran döneminde ikili arka kameralı telefonlar, küresel ölçekteki akıllı telefon cirosunun yüzde 50'sini oluştururken, üç arka kameralı cihazların payı da yüzde 1 artarak toplam cironun yüzde 20'sine ulaştı.

Yılın ilk yarısında satılan akıllı telefonların yüzde 18'inin "2,5-2,8 GHz" aralığında çalışan işlemcilere sahip olduğu belirlendi.

5G özelliğine sahip akıllı telefonlar, haziran ayında Güney Kore'de satın alınmış tüm akıllı telefonlar içinde yüzde 41'lik paya ulaştı. Premium fiyatlı akıllı telefonlar, 2019'un ilk yarısında miktar bazında yüzde 8 paya sahip olurken, söz konusu segmentteki telefonların satışlarında yüzde 6 artış görüldü.
Öte yandan bu dönemde tüketici teknolojisi ürünlerine harcanan paranın yüzde 42'si akıllı telefonlara ayrıldı.

TÜRKİYE PAZARINDA DURUM

Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1,8 milyar avroluk (11,8 milyar lira) akıllı telefon satılırken, ekran boyutu 5,5 ve üstü inç olan, 20MP ve üstü kamera ile 64 GB ve üstü depolama özelliğine sahip akıllı telefonlardan 109 milyon avroluk (691 milyon lira) ciro elde edildi.

İkili arka kameraların pazar payı bu dönemde artmaya devam etti ve tutar bazında satışların yüzde 51'ini oluşturdu. Üçlü arka kameralı cihazların pazar payı da yüzde 15'e ulaştı.

Akıllı telefon teknolojisinin kullanım şeklini basitleştirme potansiyeline sahip oldukları için, tüketicilerin ilgisini çeken akıllı saatlerin satışı da yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artış kaydetti.

GfK Telekomünikasyon Sektörü Uzmanı Igor Richter, yaptığı değerlendirmede, akıllı telefon özelliklerinin teknolojik yenilikler ve tüketici talepleri nedeniyle sürekli geliştiğini belirtti.

Richter, "Cihazınızla özel anları yakalamak, paylaşmak ve hareket halindeyken eğlenmek, optimum dengede özellikler gerektirir. Daha fazlasına olan bu ihtiyaç, cihazlarda çoklu kameralarda artışa ve güçlü performans gerektiren uygulamaların kullanımı arttığı için de daha iyi işlemcilerin geliştirilmesine sebep oldu." ifadesini kullandı.

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