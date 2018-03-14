Akıllı stilist

MODAYA uymak her geçen gün zorlaşıyor. Özellikle sosyal ağlarla birlikte modayı takip etmek büyük emek istiyor. Buna alışveriş için harcanacak zamanı da ekleyince moda takipçileri için kâbus gibi bir süreç başlıyor. Bu sorunu çözmek için harekete geçen Türk girişimciler, ‘Clotie’yi hayata geçirdi. Selen Korkmaz ve Engin Can Kurt tarafından kurulan Clotie için en basit anlatımla online abonelik bazlı stilistlik hizmeti diyebiliriz. Alışveriş yaparak zaman harcamak istemeyen kişilere odaklandıklarını anlatan Selen Korkmaz, kullanıcılara düzenli aralıklarla kişisel stilistler tarafından tarzlarına özel kombinlenmiş kıyafetleri evlerinde deneme ve beğendiklerini satın alma imkânı sunduklarını anlattı. Korkmaz, “Kullanıcılarımıza ulaştırdığımız kıyafetleri 3 gün içerisinde denemelerini ve beğendiklerini clotie.com üzerinden satın almalarını sağlıyoruz. Beğenilmeyenler için ise kargo günü belirleniyor ve kapılarından iade alıyoruz” diye konuştu.

TARZA UYGUN KOMBİNLER

Kullanıcılara özel stillistler atadıklarını anlatan Korkmaz, bu sayede kullanıcılarının binlerce kıyafet arasından seçme probleminden kurtulduğunu ifade etti. Korkmaz, sistemin çalışma tarzını şu şekilde anlattı: “Kullanıcılarımız websitesi üzerinden kişisel özellikleri, gündelik hayatları ve tarzları ile ilgili sorular içeren stil testini dolduruyorlar. Sonrasında ilk sipariş tarihini ve iki haftada bir, ayda bir, üç ayda bir gibi sipariş sıklıklarından birini seçiyorlar. Bunun sonucunda sipariş döngüleri oluşuyor. Her döngü siparişi yaklaştığında, kişisel stilistlerimiz kullanıcısı için alışverişe çıkıyor ve onların tarzlarına uygun bir kombin hazırlıyorlar. Şu anda 15 stilistimiz kullanıcılarımıza hizmet veriyor.”

KUTU BAŞINA 19.99 TL

Clotie’nin, offline ve online alışverişteki sorunları tespit edip ikisinin iyi deneyimlerini birleştirmek için geliştirildiğini belirten Korkmaz, özel bir alışveriş deneyimi sunduklarını ifade etti. Korkmaz, “Kişiye özel bir stilistlik hizmetinden bahsedebiliriz. Bu yüzden kullanıcılardan kendilerine yollanan kutu başına 19.99 TL’lik bir hizmet bedeli alıyoruz. Bunun yanında markalar ile çeşitli anlaşmalar yapıyoruz. Markalara yeni bir kanal yarattığımız için onlardan çeşitli avantajlar elde edebiliyoruz. Bu noktada anlaşmalarımızdan ve sattığımız ürünlerden de gelir elde ediyoruz” diye konuştu.

HAFTADA YÜZDE 10 BÜYÜYOR

ÖNÜMÜZDEKİ 2 ayda yüzde 100 büyüme hedeflediklerini Korkmaz, “Şu anda her hafta ortalama yüzde 10 büyüyoruz. Tabii buna bağlı olarak şimdilerde 15 olan stilist sayımızı da arttırmak istiyoruz. Şu anda sadece kadınlara hitap ediyoruz ama ilerleyen haftalarda erkekler için çalışmalara başlayacağız. Kendi markamızı yaratma gibi bir düşüncemiz de var” dedi.

WORKUP’TA YER ALIYOR

TÜRKİYE İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu girişimcilik programı Workup çatısı altında yer aldıklarını söyleyen Korkmaz, “Workup’a katıldığımızda fikrimiz olgunlaşmıştı, ilk müşterilerimizi kazanmıştık ama web sitemiz henüz yayına alınmamıştı ve bazı eksiklerimiz vardı. Workup sürecinde hem müşteri bulmaya devam edip hem de ürünümüzü son haline getirdik. Bu noktaya gelene kadar farklı mentorlerden farklı geri bildirimler alarak başladığımızdan çok farklı bir noktaya geldi” diye konuştu.

HAFTANIN YATIRIMI

COİNY’YE FİKİRON VE NEXT VENTURES’TAN YATIRIM

MOBİL odaklı kripto para alım-satım platformu olan Coiny, ilk yatırımını aldı. Bu yıl hayata geçirilen startup’ın ilk yatırımcıları Fikiron ve Next Ventures oldu. Startups Watch’taki bilgilere göre yapılan yatırımın tutarı ve şirketin değerlemesi açıklanmadı. Gigdata Teknoloji AŞ çatısı altında operasyonlarını yürüten Coiny, şu anda aktif hizmet vermiyor. Yatırımdan sonra startup’ın mobil uygulamalarını yayınlaması ve hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Yeni platformun kolay kullanım ve güvenlik özellikleriyle öne çıkması bekleniyor.