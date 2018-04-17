Akıllı spor dönemi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
Ahmet CAN/DUBAİ
17.04.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

Akıllı spor dönemi

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Akıllı spor dönemi

SPOR ile teknoloji iç içe geçmiş durumda. Özellikle giyilebilir teknoloji ürünlerinden sonra...

Akıllı saatlerin başını çektiği bu aygıtlar, dış mekanlarda sporseverlere önemli çözümler sunuyor. Ancak iş spor salonlarına geldiğinde başta yakılan kalori hesabı olmak üzere birçok metrik tam anlamıyla doğru olarak kullanıcılara sunulamıyor. Bunun sebebi de spor salonlarındaki makinelerle giyilebilir teknolojilerin birbirinden bağımsız olarak çalışması. Teknoloji devi Apple, kullanıcıların bu sorunu çözecek bir yeniliğe imza attı. Bu yeniliğin adı ‘GymKit’. Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch modelleriyle spor salonlarındaki aletlerin birbiriyle bağlı olarak çalışmasını sağlayan GymKit, çift yönlü veri akışıyla kullanıcıların spor salonlarında daha doğru datalarla spor yapabilmesini sağlıyor. Bu yeni teknoloji deneyimlemek ve daha ayrıntılı bilgi almak için Apple’ın Sağlık ve Spordan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Jay Blahnik ile Dubai’de bir araya geldik.

TEK DOKUNUŞLA BAĞLANIYOR
Jay Blahnik ile koşu bandına çıkarak birlikte test ettiğimiz bu teknolojiyi kullanmak için spor salonundaki makinelerinin üzerindeki NFC teknolojili alana Apple Watch’umuzu yaklaştırdık. Apple Watch’tan gelen ikaz sesiyle GymKit teknolojisi devreye girdi. Başka bir deyişle Apple Watch ile spor aleti artık birbiriyle bağlantıya geçti. Apple Watch’a tek bir dokunuşla GymKit özelliğini aktif hale getirerek koşu antremanını seçtik ve sonra tüm verilerimiz spor aletinin ekranından görüntülenmeye başlandı. Bu verilerin başında nabız var. Apple Watch’un nabız sensöründen alınan veriler, spor aletinin ayarlarıyla eş zamanlı olarak birleştirildi.

DAHA DOĞRU ÖLÇÜMLEME
Örneğin; koşu hızı ve nabız verisi eşleştirilerek, yaktığımız kalori doğru bir şekilde ekrana yansıtıldı. GmyKit teknolojisi olmasaydı, spor aletinin üzerinde nabız sensörlerinşn tutulması gerekirdi ve bu da yapılan spora odaklanılmasını engellerdi. GmyKit ise kullanıcıların daha fazla yaptıklara spora odaklanmasını sağlıyor. Sadece nabız değil, koşu bantlarına eğimli olarak yapılan sporlar da Apple Watch’a yansıtılması spor aletlerinden alınan deneyimin kalitesini bir üst seviyeye çıkarıyor. GymKit’in dikkatimizi çeken diğer bir özelliği spor aletlerinin kullanıcıların fiziksel bilgilerinin direkt olarak Apple Watch üzerinden tanımlanması oldu. Apple Watch’a bir kere girilen yaş, boy ve kilo gibi kişisel fizik bilgiler spor aletlerine aktarılıyor. Böylece kullanılan spor aletine her seferinde bilgi yazmaya gerek kalmadığı gibi ölçümlemeler de daha doğru oluyor. GYMKIT’in kullanılabilmesi için Apple Watch işletim sistemi olan WatchOS’in 4.3 sürümüne sahip olmak ve GymKit uyumlu spor aleti kullanmak gerekiyor. Şu anda yaklaşık 10 farklı spor aleti üreticisinin desteklediği GymKit, dünyada henüz sınırlı sayısa spor salonunda bulunuyor. Ancak GymKit için spor aletlerine takılabilecek küçük bir modül, bu yeni teknolojinin kullanılabilmesini sağlıyor.

Akıllı spor dönemi

YENİ BİR DENEYİM
DUBAI’de bir araya geldiğimiz Jay Blahnik, sağlık ve spor alanındaki boşluğu Apple Watch ile doldurduklarını ve burada çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti. GymKit ile spor ekosistemine yeni bir deneyim getirdiklerini belirten Jay Blahnik, “Apple Watch’a sadece tek bir dokunuşla iki cihazın bağlanması sağlanacak. Sporcular tamamen kendi motivasyonlarına ve enerjilerine odaklanacak. Kullanıcıların daha antremanlarında daha aktif olmasını istiyoruz” dedi. Jay Blahnik, GymKit’i şu şekilde anlattı: “GymKit’i kullanıcılara sunmaktan oldukça heyecanlıyız. Apple Watch kullanarak spor yapanların antremanlarını daha kolay takip edebilmesi sağlıyor. Özel olarak geliştirilen spor aletleri uyumlu olarak çalışıyor. NFC teknolojisiyle spor aletleri eşleşen GymKit’i kullanmak için Apple Watch’a tek bir kere dokunmanız yeterli. Bundan sonra otomatik olarak Apple Watch spor aletlerine bağlanıyor ve çift yönlü bir veri akışı sağlanıyor. Spor aletlerinin sahip olmadığı veriler Apple Watch verileriyle birleştiriliyor. Spor alanında ilk kez bu kadar kolay kullanımı olan ilk kez çift yönlü veri akışı gerçekleştiriliyor. Başta kalp ritmi başta olmak üzere spor aletlerinde yer almayan veriler, artık spor aletlerinin ekranından görüntülenebiliyor. Bu veriler Apple Watch’a girilen yaş, kilo ve boy gibi verilerle birleştiriliyor. Söz konusu bu veriler spor aletlerindeki kullanımla eşleştirilerek yakılan kaloriler daha doğru hesaplanıyor. Sporculara sadece spor aletlerinin ekranlarına odaklanarak daha doğru performans verilerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kullanıcılar antremanlarını ayrı ayrı cihazlardan kontrol etmek yerine ister spor aletlerinden ister Apple Watch üzerinden duraklatabilecek veya devam edebilecek.”

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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