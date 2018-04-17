Akıllı spor dönemi

Akıllı saatlerin başını çektiği bu aygıtlar, dış mekanlarda sporseverlere önemli çözümler sunuyor. Ancak iş spor salonlarına geldiğinde başta yakılan kalori hesabı olmak üzere birçok metrik tam anlamıyla doğru olarak kullanıcılara sunulamıyor. Bunun sebebi de spor salonlarındaki makinelerle giyilebilir teknolojilerin birbirinden bağımsız olarak çalışması. Teknoloji devi Apple, kullanıcıların bu sorunu çözecek bir yeniliğe imza attı. Bu yeniliğin adı ‘GymKit’. Apple’ın akıllı saat modeli Apple Watch modelleriyle spor salonlarındaki aletlerin birbiriyle bağlı olarak çalışmasını sağlayan GymKit, çift yönlü veri akışıyla kullanıcıların spor salonlarında daha doğru datalarla spor yapabilmesini sağlıyor. Bu yeni teknoloji deneyimlemek ve daha ayrıntılı bilgi almak için Apple’ın Sağlık ve Spordan Sorumlu Üst Düzey Yöneticisi Jay Blahnik ile Dubai’de bir araya geldik.

TEK DOKUNUŞLA BAĞLANIYOR

Jay Blahnik ile koşu bandına çıkarak birlikte test ettiğimiz bu teknolojiyi kullanmak için spor salonundaki makinelerinin üzerindeki NFC teknolojili alana Apple Watch’umuzu yaklaştırdık. Apple Watch’tan gelen ikaz sesiyle GymKit teknolojisi devreye girdi. Başka bir deyişle Apple Watch ile spor aleti artık birbiriyle bağlantıya geçti. Apple Watch’a tek bir dokunuşla GymKit özelliğini aktif hale getirerek koşu antremanını seçtik ve sonra tüm verilerimiz spor aletinin ekranından görüntülenmeye başlandı. Bu verilerin başında nabız var. Apple Watch’un nabız sensöründen alınan veriler, spor aletinin ayarlarıyla eş zamanlı olarak birleştirildi.

DAHA DOĞRU ÖLÇÜMLEME

Örneğin; koşu hızı ve nabız verisi eşleştirilerek, yaktığımız kalori doğru bir şekilde ekrana yansıtıldı. GmyKit teknolojisi olmasaydı, spor aletinin üzerinde nabız sensörlerinşn tutulması gerekirdi ve bu da yapılan spora odaklanılmasını engellerdi. GmyKit ise kullanıcıların daha fazla yaptıklara spora odaklanmasını sağlıyor. Sadece nabız değil, koşu bantlarına eğimli olarak yapılan sporlar da Apple Watch’a yansıtılması spor aletlerinden alınan deneyimin kalitesini bir üst seviyeye çıkarıyor. GymKit’in dikkatimizi çeken diğer bir özelliği spor aletlerinin kullanıcıların fiziksel bilgilerinin direkt olarak Apple Watch üzerinden tanımlanması oldu. Apple Watch’a bir kere girilen yaş, boy ve kilo gibi kişisel fizik bilgiler spor aletlerine aktarılıyor. Böylece kullanılan spor aletine her seferinde bilgi yazmaya gerek kalmadığı gibi ölçümlemeler de daha doğru oluyor. GYMKIT’in kullanılabilmesi için Apple Watch işletim sistemi olan WatchOS’in 4.3 sürümüne sahip olmak ve GymKit uyumlu spor aleti kullanmak gerekiyor. Şu anda yaklaşık 10 farklı spor aleti üreticisinin desteklediği GymKit, dünyada henüz sınırlı sayısa spor salonunda bulunuyor. Ancak GymKit için spor aletlerine takılabilecek küçük bir modül, bu yeni teknolojinin kullanılabilmesini sağlıyor.

YENİ BİR DENEYİM

DUBAI’de bir araya geldiğimiz Jay Blahnik, sağlık ve spor alanındaki boşluğu Apple Watch ile doldurduklarını ve burada çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti. GymKit ile spor ekosistemine yeni bir deneyim getirdiklerini belirten Jay Blahnik, “Apple Watch’a sadece tek bir dokunuşla iki cihazın bağlanması sağlanacak. Sporcular tamamen kendi motivasyonlarına ve enerjilerine odaklanacak. Kullanıcıların daha antremanlarında daha aktif olmasını istiyoruz” dedi. Jay Blahnik, GymKit’i şu şekilde anlattı: “GymKit’i kullanıcılara sunmaktan oldukça heyecanlıyız. Apple Watch kullanarak spor yapanların antremanlarını daha kolay takip edebilmesi sağlıyor. Özel olarak geliştirilen spor aletleri uyumlu olarak çalışıyor. NFC teknolojisiyle spor aletleri eşleşen GymKit’i kullanmak için Apple Watch’a tek bir kere dokunmanız yeterli. Bundan sonra otomatik olarak Apple Watch spor aletlerine bağlanıyor ve çift yönlü bir veri akışı sağlanıyor. Spor aletlerinin sahip olmadığı veriler Apple Watch verileriyle birleştiriliyor. Spor alanında ilk kez bu kadar kolay kullanımı olan ilk kez çift yönlü veri akışı gerçekleştiriliyor. Başta kalp ritmi başta olmak üzere spor aletlerinde yer almayan veriler, artık spor aletlerinin ekranından görüntülenebiliyor. Bu veriler Apple Watch’a girilen yaş, kilo ve boy gibi verilerle birleştiriliyor. Söz konusu bu veriler spor aletlerindeki kullanımla eşleştirilerek yakılan kaloriler daha doğru hesaplanıyor. Sporculara sadece spor aletlerinin ekranlarına odaklanarak daha doğru performans verilerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kullanıcılar antremanlarını ayrı ayrı cihazlardan kontrol etmek yerine ister spor aletlerinden ister Apple Watch üzerinden duraklatabilecek veya devam edebilecek.”