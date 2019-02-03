"Akıllı şehir" yüzde 60 tasarruf sağlıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Akıllı şehir" yüzde 60 tasarruf sağlıyor
GeriEkonomi "Akıllı şehir" yüzde 60 tasarruf sağlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
03.02.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

"Akıllı şehir" yüzde 60 tasarruf sağlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Akıllı şehir" yüzde 60 tasarruf sağlıyor

Konya'da akıllı şehir teknolojisinde yerli ürünler geliştiren bir şirket, il ve ilçelerde kurduğu Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi ile elektrik sarfiyatında yüzde 60 tasarruf sağlıyor.

Konya'da teknoloji şirketi Logiba, il ve ilçelerde kurduğu Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi (ASAS) ile elektrik sarfiyatında yüzde 60 tasarruf sağlıyor.

Konya'da elektrik teknolojisi ve altyapı sistemleri üreten Logiba şirketi, Ar-Ge çalışmalarıyla elde ettiği ürün ve tasarımları belgelendiriyor.

Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi (ASAS) ve Akıllı Şehir Atık Toplama Sistemi (ASAT) üzerine strateji geliştiren şirket, bu teknolojiyle il ve ilçelerde hizmeti kolaylaştırıyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunda da gündeme getirdiği "akıllı şehir" uygulamasının altyapısını kuran şirket, meteoroloji takip, plaka tanıma sistemi ve güç analizi hizmeti de sunuyor.

Dış mekan aydınlatmasında kullanılan inovatif aydınlatma otomasyon sistemi ASAS, hem kablosuz haberleşme hem de elektrik şebekesi üzerinden haberleşmeyle aktif hale geliyor.

Aydınlatmada güvenliği ve esnekliği sağlayan sistem, yüzde 60 enerji tasarrufu sağlıyor.

ÇEVRECİ VE İNOVATİF

Firmanın kurucusu Lütfi Can Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boşa harcanan enerji miktarının büyük sorun olduğunu söyledi.

Şirketin enerji sarfiyatında verimliliği önceleyen anlayışla çalışma yürüttüğünü anlatan Başaran, "Akıllı şehir dediğimiz zaman insanların gözünde genellikle ve sadece işlevlerin otomatikleşmesi canlanıyor. Oysa vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için şehri etkin yönetmek gerek. Bunun için de teknolojiyi araç olarak kullanıp, şehir sakinlerinden geri besleme alarak sürekli olarak yeni stratejiler geliştirmek gerekiyor. Nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarının ana maddesi olan veri, akıllı şehir konusunda da en önemli konu başlığı." diye konuştu.

ASAS ile şehirlerin aydınlatılmasında modern teknik ve teknolojiyi hizmete sunduklarını anlatan Başaran, bugüne kadar 20 il ve ilçede kurdukları sistemi yurt dışına da ihraç etmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

SAĞLADIĞI TASARRUFLA MASRAFINI 2 YILDA ÇIKARIYOR

Başaran, yaklaşık 4 yıldır akıllı şehir uygulamaları üzerine çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Bünyemizdeki elektrik mühendisi ve teknikerlerimizle daha yenilikçi şehirler ortaya çıkarma amacıyla akıllı şehirler konsepti ürünleri geliştiriyoruz. Daha akıllı ve çevreci şehirler inşa etmek için Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor. 'Akıllı şehirler' konsepti altında akıllı aydınlatma, akıllı atık takip, plaka takibi, meteoroloji çözümü sunuyoruz. Çevreci, yenilenebilir ve kontrol edilebilir enerji hayatı kolaylaştırıyor. Akıllı şehir sistemleri, harekete duyarlı sensörle akıllı şehirciliğin temel omurgasıdır. Her yerde armatürü vardır. ASAS, harekete, zamana ve mevsim şartlarına göre aydınlatmayı ayarlayabiliyor. ASAS'ın yatırım bedeli, 19-24 ay arasında sağladığı tasarrufla kendini amorti ediyor. Mili ekonomiye enerji sarfiyatındaki tasarrufla ciddi katkı sunuyor. Yüzde 60'ın üzerinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ülkemizin aydınlatma giderlerinde önemli tasarruf sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeme getirdiği bu uygulama için bu sahada yerli üretim yapan firmalar yeterli sayıda var. Ülkemizde bu ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan karşılama kapasitesi var."

Teknokentlerde girişimcilerin bu alandaki çalışmalarını keyifle takip ettiğini ifade eden Başaran, start-up alanında çalışanlara gerekli desteği verme çağrısında bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor