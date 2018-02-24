Akıllı otopark dönemi başladı

Küçükyalı’daki Turkcell Genel Müdürlük Binası’nda, Ericsson ile birlikte tasarlanan ‘Akıllı Otopark Projesi’ projesi hayata geçirildi. Akıllı Otopark, iOS ve Android akıllı cihazlarla kullanıcıların otopark yer durumu kontrolü, park yeri rezervasyonu, otopark giriş, park yeri konum kaydı, çıkış ve uygulama üzerinden mobil ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Kullanıcıların araçlarından inmeden otoparka giriş ve çıkışlarında Turkcell Paycell ile ödeme yapabileceğini belirten Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Ericsson ile iş birliği içinde tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen bu yerli çözümü ülkemizde yaygınlaştırmak ve benzeri örnekleri çoğaltmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.