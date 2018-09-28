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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Ahmet CAN
28.09.2018 - 21:34, Son Güncelleme:

‘Akıllı’ ödeme savaşı kızıştı

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
‘Akıllı’ ödeme savaşı kızıştı

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri Twitter’ı kurdu. O da yetmedi, şimdilerde kurduğu dijital ödeme şirketiyle dünya devi PayPal ile mücadele ediyor.

Kısacası milyar dolarlık girişimler çıkaran bir seri girişimciden, yani Jack Dorsey’den bahsediyoruz. Hikâye bundan tam 10 yıl önce başladı. O dönemde ev taşıma telaşına giren yakın arkadaşı Jim McKelvey ile ev eşyaları satan bir mağazaya gitti. 2 bin dolarlık alışveriş yaptılar ve McKelvey cebinden kredi kartını çıkartı. Ödemeyi yaparken kasiyer, sadece nakit kabul ettiklerini söyledi. Dorsey ve McKelvey’in aklında tüm akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren ‘Square’ fikri geldi. Harekete geçen ikili, akıllı telefonların 3.5 milimetrelik kulaklık girişinden takılan kare biçimli küçük bir cihazla POS cihazına dönüştürmeyi başardı. POS cihazı almak istemeyen işyeri sahipleri Square’i alarak, müşterilerinin kredi kartlarını okutuyor ve ödemeyi alabiliyordu. Yani artık ödeme almak için bir akıllı telefon bile yeterliydi.

2009’da Square kuruldu ve büyümeye başladı. Dorsey ve McKelvey’e bu yetmedi. Akıllı kasa olarak ‘Square Stand’i geliştirdiler. Kısacası Square, küçük esnafı ele geçirdi. Bu noktada Silikon Vadisi’nin Elon Musk gibi ünlü girişimcilerinin kurduğu Confinity ve X.com’un birleşmesiyle ortaya çıkan PayPal da, akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren ‘PayPal Here’ modelini tanıttı.

İşte ne olduysa bundan sonra oldu. İki şirket arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Takvimler 2018’i gösterdiğinde iki şirket kafa kafaya mücadele eder bir hale geldi. Yarışın sebebi ise kim hisse başı 100 dolar değeri geçecek? Square’in hisse başı değerinin yeni servisi ‘Cash App’ ile hızla artarak 95 doları buldu ve hisse başı 89 dolarlık değere sahip olan PayPal’ı geçti. Toplam piyasa değerinde Square hâlâ geride. PayPal’ın toplam piyasa değeri 106 milyar dolar, Square’in ise 38.8 milyar dolar. Başka bir deyişle Silikon Vadisi’nin “Hızlı balık büyük balığı yer” cümlesi kısa zamanda içinde bir kez daha duyulacak gibi duruyor.

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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