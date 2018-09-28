‘Akıllı’ ödeme savaşı kızıştı
Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri Twitter’ı kurdu. O da yetmedi, şimdilerde kurduğu dijital ödeme şirketiyle dünya devi PayPal ile mücadele ediyor.
Kısacası milyar dolarlık girişimler çıkaran bir seri girişimciden, yani Jack Dorsey’den bahsediyoruz. Hikâye bundan tam 10 yıl önce başladı. O dönemde ev taşıma telaşına giren yakın arkadaşı Jim McKelvey ile ev eşyaları satan bir mağazaya gitti. 2 bin dolarlık alışveriş yaptılar ve McKelvey cebinden kredi kartını çıkartı. Ödemeyi yaparken kasiyer, sadece nakit kabul ettiklerini söyledi. Dorsey ve McKelvey’in aklında tüm akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren ‘Square’ fikri geldi. Harekete geçen ikili, akıllı telefonların 3.5 milimetrelik kulaklık girişinden takılan kare biçimli küçük bir cihazla POS cihazına dönüştürmeyi başardı. POS cihazı almak istemeyen işyeri sahipleri Square’i alarak, müşterilerinin kredi kartlarını okutuyor ve ödemeyi alabiliyordu. Yani artık ödeme almak için bir akıllı telefon bile yeterliydi.
2009’da Square kuruldu ve büyümeye başladı. Dorsey ve McKelvey’e bu yetmedi. Akıllı kasa olarak ‘Square Stand’i geliştirdiler. Kısacası Square, küçük esnafı ele geçirdi. Bu noktada Silikon Vadisi’nin Elon Musk gibi ünlü girişimcilerinin kurduğu Confinity ve X.com’un birleşmesiyle ortaya çıkan PayPal da, akıllı telefonları POS cihazına dönüştüren ‘PayPal Here’ modelini tanıttı.
İşte ne olduysa bundan sonra oldu. İki şirket arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Takvimler 2018’i gösterdiğinde iki şirket kafa kafaya mücadele eder bir hale geldi. Yarışın sebebi ise kim hisse başı 100 dolar değeri geçecek? Square’in hisse başı değerinin yeni servisi ‘Cash App’ ile hızla artarak 95 doları buldu ve hisse başı 89 dolarlık değere sahip olan PayPal’ı geçti. Toplam piyasa değerinde Square hâlâ geride. PayPal’ın toplam piyasa değeri 106 milyar dolar, Square’in ise 38.8 milyar dolar. Başka bir deyişle Silikon Vadisi’nin “Hızlı balık büyük balığı yer” cümlesi kısa zamanda içinde bir kez daha duyulacak gibi duruyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle