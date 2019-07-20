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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
HÜLYA GÜLER
20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akıllı lenste gerilla taktiği

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Akıllı lenste gerilla taktiği

Türkiye’nin en katma değerli ihracat ürünü olarak gösterilen yakın, orta ve uzağı gösteren göz içi lenslerin üreticisi Ercan Varlıbaş, “Dünyada satışımız tam artacaktı, birdenbire 150 yıllık Avrupalı bir şirket bize patent davası açtı. Süreci ‘gerilla pazarlama’ taktikleri ile yönettik ve geçen şubat ayında kazandık. Tam bir ‘hadsizilk’ hikâyesi. Onları kendi silahları ile vurduk” dedi.

TÜRKİYE’nin katma değeri en yüksek ihracat ürünlerinden biri olan yakın-orta ve uzağı gösteren göz içi lenslerin üreticisi VSY Biyoteknoloji’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varlıbaş, ihracat yaparken dünya pazarlarında karşılaştığı engellemeleri ‘gerilla pazarlama’ taktiklerini kullanarak nasıl aştığını Hürriyet’e anlattı. Söze ‘bu aslında tam bir hadsizlik hikayesidir’ diye başlayan Varlıbaş, öncelikle yaptıkları ihracatın kilogram fiyatının 675 bin dolar olduğunu, bunun da Türkiye’nin katma değeri en yüksek ihracat ürünü anlamına geldiğinin altını çizdi. Şimdilik yaptıkları ihracatın çok yüksek miktarlarda olmadığını belirten Varlıbaş, “Bunun sebebi de son 3-4 yıldır faaliyet yürüttüğümüz alanda dünya devi şirketlerin engellemeleri ile karşılaştık. Kendi Ar-Ge’mizle geliştirdiğimiz ürünümüz için patent ihlali davaları açıldı.150 yıllık dünya devi bir şirket bizim gibi küçük bir şirketin kendilerine rakip olabileceğini kabullenemedi” dedi.

Akıllı lenste gerilla taktiği

KARŞI DAVAYI KAZANDI

Kendilerine dava açan şirketin 150 yıllık bir firma olmanın gücünü mahkemelerde kullandığını söyleyen Varlıbaş, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Dünyada bu akıllı lensleri üreten 3 firma var, biri ABD’li ikisi Avrupalı. Dördüncü de biz olduk. Ne zamanki biz yurtdışında biraz avantaj yakaladık, pat diye bu Avrupalı firmalardan biri bize Almanya’da patent ihlali davası açtı. Dava, hiç beklenmeyen bir şekilde 3 ayda bizim aleyhimize sonuçlandı. Karara göre bizim Almanya’da bu ürünü satmamız temyiz hakkımız saklı kalmak kaydıyla yasaklandı. Biz daha ne olduğunu anlamadan firma bu kez kararı bizim satış yaptığımız bütün bayilere, dünya çapında göz doktorlarına, ana tedarikçilere yani özetle satış yapabileceğimiz kim varsa hepsine, ‘bu firma sahtekardır, dava açtık, kazandık’ diye duyurular gönderdi. Bu yaptıkları yanlıştı çünkü karar sadece Almanya için geçerliydi ve bizim patent haklarını ihlalimiz söz konusu değildi. Biz de bunun karşısında ezik durmadık, dünyanın en iyi patent avukatlarını tuttuk, Almanya’da karşı dava açtık ve kazandık.”

Küçük bir firmanın dünya devi bir şirkete karşı dava kazanması, yürütmeyi durdurma kararı aldırmasının uluslararası medyanın çok ilgisini çektiğini söyleyen Varlıbaş, “Bu kez biz dünyanın en etkili yayın kuruluşlarında çıkan haberleri ‘davayı kazandık’ diye tüm uluslararası bayilerimize, doktorlara kısacası bu alandaki etkili kişi ve kurumlara gönderdik. Avrupalı devin aleyhimize yaptığı dünyanın farklı ülkelerindeki duyuruları bulup, kendilerine dava açıp tazminat kazandık. . Bu dev firma bizimle başedemeyeceğini anlayınca yönetim kurulu başkanı geçtiğimiz şubat ayında beni yemeğe davet etti. Aynı filmlerdeki gibi bana şirketi satın almak istediğini söyledi. Ben de olmaz dedim. Bunun üzerine, tüm davalardan vazgeçtiklerini ama bunun karşılığında da bir daha onların adını kullanmamamızı istedi. Ben de kabul ettim” dedi.

Akıllı lenste gerilla taktiği

JENNİFER LOPEZ’E TEKLİF GÖTÜRDÜ

İNŞAAT sektörünün bilinen ailelerinden Varlıbaş Ailesi’nin de bir mensubu olan Ercan Varlıbaş, aile şirketinin yerine sağlık alanında yatırım yapmaya karar vermiş. Varlıbaş, dünya devleriyle yaşadığı patent savaşları sürecinde sahip olduğu özgüveni aile şirketinin gücüne bağlıyor. Bir ara dava sürecinde yaşadıklarının filmini bile çekmeyi düşündüğünü söyleyen Ercan Varlıbaş, “Hatta film için ünlü sanatçı Jennifer Lopez’e teklif götürdük. Kendisi o sıralar bizim aile şirketinin bir gayrimankul projesinin tanıtımında rol almıştı. Ben de durumu anlattım, bir film çekeceğiz, rol alır mısınız dedik. Kabul etti. Bu haber de yine yurtdışında çok ilgi gördü. Yine bizim marka bilinirliğimizi artırmaya yaradı” diye konuştu.

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