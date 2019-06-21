TOPLULUK önünde konuşma yapmak önemli bir tecrübe gerektiriyor. Özellikle aldığınız notları okurken dinleyicilerle olan göz kontağını kaybetmek etkisiz bir konuşma yapmanızı sağlayabilir. Bu sorunu çözebilecek bir cihaz Türk şirketleri tarafından geliştirildi. Türkiye’nin 40 yıllık bir elektronik üreticisi olan Sunny, yeni nesil bir mikrofon geliştirdi. Adı ‘Akıllı Hitabet’. Karşıdan bakıldığında bir mikrofon gibi duruyor. Ancak arkasında dev bir ekran var ve bu ekrana konuşacağınız metin geliyor. Yani mikrofona bakıp konuşacaklarınız hatırlayabiliyorsunuz. Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca’nın söylediğine göre dünyada tek.

6 BİN SİPARİŞ ALDI

Geçen günlerde bir araya geldiğimiz Adem Atmaca ile İstanbul Esenyurt ile Sunny Elektronik’in fabrikasını gezerken Akıllı Hitabeti büyük bir heyecanla anlattı. Atmaca, “Karşıdan bakıyorsunuz, estetik tasarımlı bir mikrofon olarak görülüyor. Arkasında ise büyük bir ekranı var. Başka bir yere bakmaya gerek yok. Üzerinde tuşlar var. Bu tuşlarla ekranda akan metni ister yavaşlatıp, isterse hızlandırabiliyorsunuz. Okunacak yazılar bir sistem üzerinden atanabiliyor. Doğru okunup okunulmadığı kontrol ediliyor. Şarjı 3.5-4 saat gidiyor. Bu basit, ama müthiş bir ihtiyaç. Bunu bir imamımız Yenikapı’da 300 bin kişiyle gerçekleştirilen dev teravih namazında kullandı. Hocamızın orada okuduğu hutbe Akıllı Hitabet cihazımız ile gerçekleşti. Testini yapmış olduk. Özellikle siyasetçilerin ilgisinin yoğun olmasını bekliyoruz” dedi.

Şu anda 6 bin adet sipariş aldıklarını ifade eden Atmaca, üretim için ilk malzeme tedarikleri gerçekleştirildiğini ve 1 ay içinde satışa çıkarmayı planladıklarını belirtti.

DEVLERE ÜRETİM

Atmaca’nın altını çizdiği konulardan bir diğeri Sunny’nin Türkiye’deki televizyon pazarındaki yeri oldu. Aldıkları hammaddelerin üzerine kendi birikimlerini, tecrübelerini ve know-how’larını koyarak üretim yaptıklarının altını çizen anlatan, “Aslında baktığımızda yerli üretimle gerçekleşen bir katma değer ortaya koyuyoruz. Sunny Elektronik olarak 30 yılı aşkın süredir Türkiye’de televizyon pazarında. Türkiye televizyon ya da bir başka deyişle ekran pazarında 3. sıradayız. Yılda yaklaşık 1 milyon adet TV üretiyoruz. İhracatın ciromuzdaki payını yüzde 30’lara uzandı. Bu yıl 1.4 milyon adet üretim gerçekleştireceğiz. İhracatın ciromuzdaki payını ise yüzde 50 olarak hedefliyoruz. Örneğin; Türkiye’de satılan her 10 Samsung televizyondan 4’ünü Esenyurt’taki fabrikamızda üretiliyor. Bir dünya markası olan Samsung, Sunny’e güveniyor, teknolojisine güveniyor ve önemli miktarda televizyonu bizde ürettiriyor. Aynı şekilde Philips ile de çalışıyoruz. Yeni dünya devleri de eklenecek. Demek ki, yerli bir marka da, dünya devinin televizyonunu, ekranını rahatlıkla aynı kalitede üretebiliyor” dedi.

KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 60

ŞU anda üretim gerçekleştirdikleri fabrikalarını 2006’da açtıklarını belirten Atmaca, “Fabrikamızı ilk açtığımız yılda toplam 200 kişilik bir istihdam yaratıyorduk. Bugün baktığımızda 1000’e yakın bir çalışan kadrosuna ulaştık. 50 kişilik bir Ar-Ge ekibimiz var. Fabrikamızda kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. Çalışan işçilerimizin yüzde 60’ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücüne katılımı konusunda verdiğimiz desteği, her geçen gün arttırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.