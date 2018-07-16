Akıllı fabrikaya Avrupa desteği
ARÇELİK, Romanya’daki iştiraki Arctic çatısı altında inşa edilen çamaşır makinesi fabrikası için Avrupa Yatırım Bankası’yla (AYB) 68 milyon Euro’luk kredi anlaşması imzaladı.
Avrupa’nın merkezinde kurulacak ve en gelişmiş teknolojilerle donatılacak fabrikada yılda 2.2 milyon adet çamaşır makinesi üretilmesi hedefleniyor.
Kredi, Avrupa İçin Yatırım Planı kapsamında Avrupa Stratejik Yatırımlar Fonu’ndan sağlanacak.
Arçelik’in Endüstri 4.0 standartlarında üretim yapacak ilk akıllı fabrikası olacak tesis, Avrupa’nın da önemli bir beyaz eşya üretim merkezi olacak.
Fabrikada Nesnelerin İnterneti’nden robotik teknolojisine, birbiriyle bağlantılı cihazlardan gelişmiş otomasyon sistemlerine kadar birçok akıllı teknoloji kullanılacak.
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