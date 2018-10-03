Akıllı eldiven fabrikalarda

Giyilebilir teknolojilerle endüstri 4.0’ı bir araya getirmek için girişimciler kolları sıvadı. Akıllı kumaş dokuma teknolojiyle daha önce akıllı mont geliştiren ‘Thread In Motion’ adındaki startup, endüstri 4.0 için giyilebilir akıllı eldiven modelini geliştirdi. ‘WIO’ adındaki akıllı eldiven, üzerindeki sensörler ve ekranla fabrikaların ve lojistik depolarındaki hız, verimlilik ve izlenebilirlik kazanımları sağlıyor. Fabrika çalışanları el terminali ve ekranlarla uğraşmak yerine sadece eldiven üzerinden işlerini yürütebiliyor ve en önemlisi de hata payı azalıyor. Bu sayede şirketler üretim ve lojistik hatlarında zamandan tasarruf sağlayabiliyor.

YÜZDE 50 ZAMAN TASARRUFU

Geliştirdikleri akıllı eldiveni endüstriyel yazılımlarla birlikte desteklediklerini belirten, Thread In Motion Kurucu Ortak Kadir Demircioğlu, modelin üretim hatları ve lojistiğin yanı sıra depo, sıralama alanları ve paketlemede de kullanılabildiğini ifade etti. Demircioğlu, WIO’nun nasıl çalıştığını şu örnekle anlattı: “Akıllı eldiven modelimizin kullanıldığı bir otomobil fabrikasından 52 saniyede bir araç çıkıyor. Her bir araçta barkodlu 5 bin parça var. Böylesine devasa bir üretimde her saniye çok önemli. WIO’dan önce çalışanlar ilerleyen üretim hattında bir parçayı kullanmadan önce masaya giderek el terminaline okutuyordu. Parçayı veri tabanına kaydettiriyordu ve doğru parça olup olmadığını kontrol ediyordu. El terminaliyle yapılan bu süreç yaklaşık 8 saniye. WIO ile çalışanlar eldivenlerinin üzerindeki barkod okuyucu ile araçta kullanacağı parçayı okutuyor ve yine eldiven üzerindeki ekrandan kontrol ediyor. Bu parça yanlış ise titreşimle çalışanlar uyarılıyor. Bu sayede el terminaliyle 8 saniye olan süreç 4 saniyeye düşüyor. Bu da fabrikada toplamda harcanan süreyi önemli derecede düşürüyor. Yaptığımız hesaplamalarda otomobil fabrikasında el terminali ile günde 60 milyon saniye harcanıyor. WIO ile bu rakam toplamda 30 milyon saniyeye düşüyor.”





32 SENSÖRÜ VAR

Akıllı eldiven modülünün içinde 32 farklı sensörü barındırdığını anlatan Demircioğlu, “İletken iplik teknolojimiz sayesinde kablolama gerektirmeden, ‘haptic geri bildirim’ mekanizması ve eller serbest gibi sayısız özelliği bulunan dünyanın ilk interaktif endüstriyel giyilebilir ürünü. Elbetteki bu cihazların haberleşmesi, fabrika ortamlarında kesintisiz, birbirleriyle iletişim halinde olması ve hatasız çalışması için IOT cihazlarımızı geliştirdik. Bu cihazlarımız personel verilerinin de bulut sunuculara taşınmasını sağlarken, tüm mekanizmaların internete bağlı olmasına olanak sağlıyor. Takip sistemleri, hata önleme çözümleri, sensör temelli cihazlar ve özel üretim antenlerimiz bunların başında gelenler” diye konuştu.

ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILMAYA BAŞLANDI

MERCEDES-Benz, Renault, TOFAŞ, Bridgestone-Lassa gibi birçok markanın üretim tesisinde eldivenlerinin kullanılmaya başlandığını belirten Demircioğlu, “Verimlilik ve hız noktasında büyük kazanımları şimdiden sanayiye entegre etmek için Endüstriyel Giyilebilir Teknoloji Platformunu oluşturduk. Temel prensibimiz, çalışan personele ekstra bir görev yüklemeden ve çalışma ergonomisini iyileştirerek dijitalleşmesini sağlamak, Endüstri 4.0 kazanımlarını erken aşamada sanayimize sunmak. İlk bakışta zor gibi görünse de fabrika içerisinde kullanılan iş eldivenini dijitalleştirmeyle bu işe başladık” dedi.