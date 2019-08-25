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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AHMET CAN
25.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Akıllı bir sayfa açtılar

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Akıllı bir sayfa açtılar

NE zaman not almamız gerekse hemen akıllı telefonlarımızın uygulamasını açıyoruz. Yazmaya veya çizmeye başlıyoruz. Ancak kimimiz kâğıda dokunmak, kalemi tutmak istiyor. İşte bunu isteyenler için akıllı defterler geliştirildi. Akıllı telefon uygulamalarıyla eşleştirilerek kullanılabilen bu defterlere yazdığınız her satır, görüntü tanıma teknolojileri sayesinde dijital ortama aktarılabiliyor. Siz de bu metin veya çizimler üzerinde istediğiniz gibi değişiklikleri dijital ortamda yapabiliyorsunuz. Tercüme ve arama gibi özellikler de işin diğer ayrıntılarının arasında.

Akıllı bir sayfa açtılar

SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE SİLİYOR

Şimdi anlatacağımız yeni nesil defter, Türk girişimciler tarafından geliştirdi. İsmi Outliers. Model ısıya dayanıklı ve mikrodalga fırına karşı güvenli olarak üretilmiş. Defterinizle birlikte gelen özel Outliers Kalemi ile aldığınız notları, telefonunuza aktardıktan sonra defterinizi 80 saniye içinde mikrodalga fırın veya saç kurutma makinesini kullanarak silebilir, yeni defterinize başlayabilirsiniz. Modelin her sayfasında, sayfa numarasını belirten özel bir QR code içeriyor. Outliers uygulaması bu QR Code’ları okuyarak taratılan sayfaların sayfa numarasını algılıyor ve uygulama içerisinde doğru sayfa sırasında notlarınızı otomatik olarak sıralıyor. Model, iOS ve Android uygulamalarıyla birlikte kullanılıyor. Defterle tamamen entegre çalışan uygulama sayesinde notlarınızı saniyeler içerisinde dijital ortama aktarabilir, saklayabilir, paylaşabilir, bulut servislerine gönderebilirsiniz. Ayrıca etiketleme özelliğiyle sayfalarınızı anahtar kelimelerle etiketleyerek aradığınız içeriğe kolayca erişebilirsiniz. 39.90 TL’den başlıyor.

Akıllı bir sayfa açtılar

KLAS MODEL İSTEYENLERE

MOLESKINE markasını not alma defterleri konusunda bilenler bilir. Bu işin klas markası olarak ifade edebiliriz. Yeni nesil defter üzerine çalışan marka, ‘Smart Writing’ adında bir seti meraklıların beğenisine sundu. Bu set kullanıcılara mürekkeple verdiği yaratıcılık ve dijital dünyanın verdiği geniş olanakları bir arada kullanabilme fırsatı vermek için geliştirilmiş. Bu ürün akıllı bir defter ve akıllı bir kalemden oluşuyor. Yazarken veya çizim yaparken eş zamanlı ses kaydı yaparak düşüncelerinizi hem yazılı hem de sesli olarak kaydedip paylaşabilirsiniz. Yazdığınız yazıları, notları 15 dilde düzenleyebilirsiniz. Çalışmalarınızda etiketler kullanarak düzenleyebilir, yazı formatında arama yapabilir, anahtar kelimelerle Google Drive veya Evernote bulut alanlarında yedekleme yapabilirsiniz. Yazılarınızı ve çizimlerinizi sayfanın üst tarafındaki e-mail ikonuna tıklayarak, note, pdf, resim, vektörel formatta veya yazı formatında paylaşabilirsiniz. 1.285 TL

Akıllı bir sayfa açtılar

HER KÂĞITLA UYUMLU

DEFTER yerine sadece akıllı bir kalem alarak notlarınızı kolay bir şekilde dijital ortamlara aktarabilirsiniz. ‘Neo Smartpen’ modeli bu iş için biçilmiş kaftan. Model, kağıda yazdığınız her şeyi cihazlarınızda görülebilir bir dijital formata dönüştürüyor. Üzerinde bir kamerası olan Neo Smartpen’i çalışmanızı yakalamak için kamerası aşağı bakacak şekilde tutuyorsunuz. Yazdıklarınız kalemin üzerindeki kamera aracılığıyla kaydediliyor. Eşleştirdiğiniz akıllı telefon, tablet veya bilgisayar gibi cihazlara anlık olarak yazdıklarınızın dijital hali aktarılıyor. Aktardığınız notların, Türkçe’den diğer dillere çevrilmesi dikkatimizi çeken özellikleri arasında. Ayrıca modelin üzerinde bir de mikrofon yer alıyor. Bu mikrofon sayesinde not alırken, ses kaydı gerçekleştirerek, katıldığınız toplantılardaki hiçbir detayı kaçırmıyorsunuz. Dijitale aktardığınız tüm çizimleri ve yazıları metin, JPEG ve PDF gibi formatlara çevirebiliyorsunuz. Modelin içindeki bataryanın kapasitesiyle 1000 sayfa yazabildiğinizi de belirtelim. 1.850 TL

SADECE DEFTER YETERLİ

DİKKAT çeken modellerin başında ‘Rocketbook’ geliyor. Bu modelin en büyük farkı kalem ayırt etmemesi. Yani hangi kalemle yazarsanız yazın, her şeyi dijital ortama aktarabiliyorsunuz. Defteri, akıllı telefonunuza indireceğiniz bir uygulamayla kullanıyorsunuz. Sayfalarına yazı yazdıktan ve çizim yaptıktan sonra bu uygulamayı açıyorsunuz. Uygulamada görüntü tanıma teknolojileri bulunuyor. Uygulama açıldıktan sonra yazı ve çizimleri algılaması için akıllı telefonunuzun kamerası açılıyor. Fotoğraf çeker gibi sayfaları uygulamaya gösteriyorsu-nuz. Sonrasında sayfalarınız dijital ortama aktarılmış oluyor. Dijital ortama aktardıktan sonra üzerinde istediğiniz değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Örneğin; bir sayfa yazıyı Word programında değiştirebiliyorsunuz. Yani dijitale aktarmak için bir daha yazmakla uğraşmıyorsunuz. 299 TL

Akıllı bir sayfa açtılar

500 NOT DEFTERİNE EŞİT

TÜRKİYE’de satışta olan diğer modellerden bir diğeri ‘Casefree’. Casefree kullanım ömrüyle dikkat çekiyor. Modelin her sayfası 500 kez silinir tekrar yazılabiliyor. Yani 500 not defterinin işini tek bir defterle görebiliyorsunuz. Silme işlemleri ise ister sıcak, ister ıslak yöntemle gerçekleştirilebiliyor. Kurutma makinesi veya ıslak mendille Casefree’nin sayfalarını sıfırlayabiliyor-sunuz. Akıllı özelliklerine gelelim. Casefree’nin sayfalarında çizgi veya nokta olarak işaretler yer alıyor. Bu işaretler sayesinde yazılarınızı veya çizimlerinizi akıllı cihazınıza aktarabiliyorsunuz. 109 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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